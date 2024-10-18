Adobe добавила новые ИИ-инструменты в Photoshop и другие программы Creative Cloud

Adobe анонсировала новые ИИ-инструменты для своих продуктов Creative Cloud, включая Photoshop, Illustrator, InDesign и Premiere Pro. В Photoshop появилась функция «Удаление отвлекающих элементов», которая автоматически находит и удаляет нежелательные объекты, такие как люди или провода, одним кликом. Теперь пользователи могут выбрать, использовать ли генеративный ИИ на базе модели Adobe Firefly или негенеративный ИИ для инструмента Remove.

Adobe также обновила модель Firefly Image 3, которая улучшила разнообразие и фотореалистичность сгенерированных изображений, лучше обрабатывая сложные запросы. В Illustrator представлена функция Objects on Path, позволяющая легко прикреплять и размещать объекты вдоль контура любой формы. Инструмент для создания макетов на 3D-моделях стал общедоступным, а усовершенствованная функция Image Trace лучше преобразует растровые изображения в векторные.

InDesign получил инструмент Generative Expand для расширения изображений под нужный макет. В Premiere Pro представлена функция Generative Extend, использующая обновленную модель Firefly AI Video, но пока находящаяся на стадии бета-тестирования. Большинство функций уже доступны пользователям, а некоторые новые возможности, такие как Generative Extend в Premiere Pro, все еще тестируются.

Adobe представила Project Music GenAI Control — платформу, способную генерировать аудио из текстовых описаний, таких как «веселый танец» или «грустный джаз», а также из эталонной мелодии.

Этот инструмент позволяет пользователям настраивать результаты в пределах одного рабочего процесса, включая регулировку таких параметров, как темп, интенсивность, повторяющиеся шаблоны и структура. Пользователи также могут продлить трек до произвольной длины, ремикшировать музыку или создавать бесконечные циклы.

Project Music GenAI Control разработан Adobe в сотрудничестве с исследователями из Калифорнийского университета и Университета Карнеги-Меллона. На данный момент это исследовательский проект, но в будущем может стать общедоступным. Платформа пока не имеет интерфейса пользователя.

Adobe обычно разрабатывает инструменты генеративного искусства для данных, находящихся под лицензией или в открытом доступе, чтобы избежать потенциальных проблем с интеллектуальной собственностью. Компания также работает над технологией водяных знаков для идентификации аудио, созданного Project Music GenAI Control, но этот процесс еще продолжается.