Adobe додала нові ШІ-інструменти у Photoshop та інші програми Creative Cloud18.10.24
Adobe анонсувала нові ІІ-інструменти для своїх продуктів Creative Cloud, включаючи Photoshop, Illustrator, InDesign та Premiere Pro. У Photoshop з’явилася функція «Видалення елементів, що відволікають», яка автоматично знаходить і видаляє небажані об’єкти, такі як люди або дроти, одним кліком. Тепер користувачі можуть вибрати, чи використовувати генеративний ІІ на базі моделі Adobe Firefly або негенеративний ІІ для інструментів Remove.
Adobe також оновила модель Firefly Image 3, яка покращила різноманітність та фотореалістичність згенерованих зображень, краще обробляючи складні запити. У Illustrator представлена функція Objects on Path, що дозволяє легко прикріплювати та розміщувати об’єкти вздовж контуру будь-якої форми. Інструмент для створення макетів на 3D-моделях став загальнодоступним, а вдосконалена функція Image Trace краще перетворює растрові зображення на векторні.
InDesign отримав інструмент Generative Expand для розширення зображень під потрібний макет. У Premiere Pro представлена функція Generative Extend, що використовує оновлену модель Firefly AI Video, але поки що знаходиться на стадії тестування бета. Більшість функцій вже доступні користувачам, а деякі нові можливості, такі як Generative Extend Premiere Pro, все ще тестуються.
Adobe представила Project Music GenAI Control – платформу, здатну генерувати аудіо з текстових описів, таких як “веселий танець” або “сумний джаз”, а також з еталонної мелодії.
Цей інструмент дозволяє користувачам налаштовувати результати в межах одного робочого процесу, включаючи регулювання таких параметрів, як темп, інтенсивність, шаблони, що повторюються, і структура. Користувачі можуть продовжити трек до довільної довжини, ремікшувати музику або створювати нескінченні цикли.
Project Music GenAI Control розроблений Adobe у співпраці з дослідниками з Каліфорнійського університету та Університету Карнегі-Меллона. На даний момент це дослідницький проект, але надалі може стати загальнодоступним. Платформа поки що не має інтерфейсу користувача.
Adobe зазвичай розробляє інструменти генеративного мистецтва для даних, що знаходяться під ліцензією або у відкритому доступі, щоб уникнути потенційних проблем з інтелектуальною власністю. Компанія також працює над технологією водяних знаків для ідентифікації аудіо, створеного Project Music GenAI Control, але цей процес ще триває.
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