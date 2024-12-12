Acer Nitro Intel Arc B — новые видеокарты для игр в разрешении 1080p и 1440p

Acer представила две новые видеокарты серии Nitro Intel Arc B, которые рассчитаны на игроков, предпочитающих разрешение 1080p и 1440p. В линейку вошли модели Nitro Intel Arc B570 OC с 10 ГБ видеопамяти и Nitro Intel Arc B580 OC с 12 ГБ. Оба устройства базируются на архитектуре Xe2 с увеличенной производительностью ядер, что делает их отличным выбором для современных игр.

Карты поддерживают технологии DirectX 12 Ultimate, включая трассировку лучей, меш-шейдеры и переменную частоту затенения, что обеспечивает более реалистичную графику. Благодаря Intel Xe Frame Generation увеличивается плавность игрового процесса, а технология Intel Xe Low Latency снижает задержки между действиями игрока и их отображением на экране.

Система охлаждения FrostBlade гарантирует эффективный отвод тепла при низком уровне шума, а алюминиевая задняя панель улучшает тепловую эффективность и придаёт конструкции дополнительную жёсткость.

Эти карты подходят не только для игр, но и для работы с мультимедиа. Ускорение обработки медиафайлов достигается благодаря двойному медиа-транскодеру, поддерживающему разнообразные форматы.

Новые модели Nitro Intel Arc B предоставляют геймерам и создателям контента надёжный и производительный инструмент для работы и развлечений.