Acer Nitro Intel Arc B – нові відеокарти для ігор з роздільною здатністю 1080p і 1440p12.12.24
Acer представила дві нові відеокарти серії Nitro Intel Arc B, які розраховані на гравців, які віддають перевагу роздільній здатності 1080p і 1440p. У лінійку увійшли моделі Nitro Intel Arc B570 OC із 10 ГБ відеопам’яті та Nitro Intel Arc B580 OC із 12 ГБ. Обидва пристрої базуються на архітектурі Xe2 зі збільшеною продуктивністю ядер, що робить їх чудовим вибором для сучасних ігор.
Карти підтримують технології DirectX 12 Ultimate, включаючи трасування променів, меш-шейдери та змінну частоту затінення, що забезпечує більш реалістичну графіку. Завдяки Intel Xe Frame Generation збільшується плавність ігрового процесу, а технологія Intel Xe Low Latency знижує затримки між діями гравця та їх відображенням на екрані.
Система охолодження FrostBlade гарантує ефективне відведення тепла за низького рівня шуму, а алюмінієва задня панель покращує теплову ефективність та надає конструкції додаткову жорсткість.
Ці карти підходять не тільки для ігор, а й для роботи з мультимедіа. Прискорення обробки медіафайлів досягається завдяки подвійному медіа-транскодеру, що підтримує різноманітні формати.
Нові моделі Nitro Intel Arc B надають геймерам та творцям контенту надійний та продуктивний інструмент для роботи та розваг.
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