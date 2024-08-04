В Google Maps добавят VR-панорамы исторических мест 1900-х годов04.08.24
Компания Google анонсировала новую функцию Google Maps AR Experience, которая позволит пользователям увидеть, как выглядели исторические места в 1900-х годах и даже раньше. Эта функция использует технологию дополненной реальности (AR), чтобы наложить исторические изображения на современный вид улиц, захваченных камерой смартфона.
AR Experience будет доступен для мест, имеющих культурное, социальное или историческое значение. Например, одним из первых объектов, где доступна эта функция, стала Эйфелева башня в Париже. Google планирует расширить доступ к этой функции для большего количества исторических мест в будущем.
Пользователи смогут исследовать эти места, используя смартфон. Чтобы активировать функцию, нужно найти в Google Maps место с поддержкой контента AR, нажать на значок «AR Experience» и поднять устройство, чтобы увидеть наложение исторического вида на реальное изображение.
Google также планирует в будущем добавить возможность путешествия по историческим эпохам, вплоть до 18 века. Пользователи смогут увидеть, как выглядели такие значимые места, как собор Парижской Богоматери и его окрестности в 1789 году, Бастилия до Французской революции и легендарный дворец Тюильри до его сноса.
Разработчики отмечают, что AR Experience предложит не только визуализацию, но и интерактивные карты, содержащие подробную информацию об истории выдающихся мест. Пока Google не сообщает точную дату запуска новой функции и платформы, на которых она будет доступна, но ожидается, что AR Experience начнет разворачиваться уже этим летом.
Эта новая функция Google Maps обещает стать мощным инструментом для исторического образования и туризма, предоставляя пользователям возможность окунуться в прошлое и увидеть мир так, как он выглядел столетия назад.
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В Google Maps добавят VR-панорамы исторических мест 1900-х годовGoogle виртуальная реальность дополненная реальность история навигация
AR Experience в Google Maps будет доступен для мест, имеющих культурное, социальное или историческое значение.
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