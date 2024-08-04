У Google Maps додадуть VR-панорами історичних місць 1900-х років04.08.24
Компанія Google анонсувала нову функцію Google Maps AR Experience, яка дозволить користувачам побачити, як виглядали історичні місця у 1900-х роках та навіть раніше. Ця функція використовує технологію доповненої реальності (AR), щоб накласти історичні зображення на сучасний вигляд вулиць, захоплених камерою смартфона.
AR Experience буде доступним для місць, які мають культурне, соціальне чи історичне значення. Наприклад, одним із перших об’єктів, де доступна ця функція, стала Ейфелева вежа в Парижі. Google планує розширити доступ до цієї функції для більшої кількості історичних місць у майбутньому.
Користувачі зможуть досліджувати ці місця за допомогою смартфона. Щоб активувати функцію, потрібно знайти в Google Maps місце з підтримкою контенту AR, натиснути на значок «AR Experience» та підняти пристрій, щоб побачити накладення історичного вигляду на реальне зображення.
Google також планує в майбутньому додати можливість подорожі історичними епохами, аж до 18 століття. Користувачі зможуть побачити, як виглядали такі значні місця, як собор Паризької Богоматері та його околиці у 1789 році, Бастилія до Французької революції та легендарний палац Тюїльрі до його знесення.
Розробники зазначають, що AR Experience запропонує не лише візуалізацію, а й інтерактивні карти, які містять детальну інформацію про історію визначних місць. Поки Google не повідомляє точну дату запуску нової функції та платформи, на яких вона буде доступна, але очікується, що AR Experience почне розгортатися вже цього літа.
Ця нова функція Google Maps обіцяє стати потужним інструментом для історичної освіти та туризму, надаючи користувачам можливість поринути у минуле та побачити світ так, як він виглядав сторіччя тому.
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AR Experience у Google Maps буде доступним для місць, які мають культурне, соціальне чи історичне значення.
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