Знову солодощі: Android 16 отримає назву “пахлава”10.10.24
Google продовжує традицію надавати своїм версіям Android назви десертів, і хоча Android 15 ще не повністю вийшла на пристроях Google Pixel, компанія вже працює над Android 16, кодова назва якої – “Пахлава” (Baklava). Цікаво, що Google цього разу відійшла від свого звичного алфавітного порядку версій. Якщо дотримуватися цієї традиції, Android 16 мала б починатися з літери «W», але натомість обрали «Б» — «Пахлава».
Інсайдери повідомляють, що Android 16 Baklava дебютує на конференції Google I/O у 2025 році. На даний момент у кодовій базі Android AOSP для поля min_sdk_version встановлено значення Baklava, що вказує на активну розробку. Для Android 15 це значення спочатку було VanillaIceCream, яке пізніше, в міру стабілізації платформи, було замінено на Android 15.
Google традиційно змінює назви десертів після досягнення стабільної версії операційної системи, але сама концепція кодових назв залишається популярною серед розробників, так і серед користувачів, додаючи елемент розваги в технічні оновлення ОС Андроїд.
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Знову солодощі: Android 16 отримає назву “пахлава”Андроід
Інсайдери повідомляють, що Android 16 Baklava дебютує на конференції Google I/O у 2025 році. На даний момент у кодовій базі Android AOSP для поля min_sdk_version встановлено значення “Baklava”
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