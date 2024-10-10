Знову солодощі: Android 16 отримає назву “пахлава”

Google продовжує традицію надавати своїм версіям Android назви десертів, і хоча Android 15 ще не повністю вийшла на пристроях Google Pixel, компанія вже працює над Android 16, кодова назва якої – “Пахлава” (Baklava). Цікаво, що Google цього разу відійшла від свого звичного алфавітного порядку версій. Якщо дотримуватися цієї традиції, Android 16 мала б починатися з літери «W», але натомість обрали «Б» — «Пахлава».

Інсайдери повідомляють, що Android 16 Baklava дебютує на конференції Google I/O у 2025 році. На даний момент у кодовій базі Android AOSP для поля min_sdk_version встановлено значення Baklava, що вказує на активну розробку. Для Android 15 це значення спочатку було VanillaIceCream, яке пізніше, в міру стабілізації платформи, було замінено на Android 15.

Google традиційно змінює назви десертів після досягнення стабільної версії операційної системи, але сама концепція кодових назв залишається популярною серед розробників, так і серед користувачів, додаючи елемент розваги в технічні оновлення ОС Андроїд.