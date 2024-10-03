Укрзалізниця повністю оновила сайт продажу квитків

Укрзалізниця завершила перехід на новий сайт для продажу квитків, про що повідомила на своїй сторінці у Facebook. Оновлений сайт був запущений у травні 2024 року за підтримки Mastercard і вже пройшов бета-тестування.

Новий сайт має сучасний дизайн і розширену функціональність. Зокрема, користувачі можуть купувати квитки на будь-який поїзд, додатково купувати квитки для тварин або багажу та дізнаватися вартість квитків перед покупкою.

Купити залізничні квитки Укрзалізниці можна за допомогою безготівкової оплати через Apple Pay та Google Pay, а верифікація акаунтів здійснюється через Дію. Підпис. Крім того, користувачам є онлайн-табло вокзалів по всій країні.

Раніше Укрзалізниця вирішила масштабувати досвід доступу до міжнародних квитків тільки для верифікованих користувачів. Згідно із заявою прес-служби компанії, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на рейси через додаток та новий сайт Укрзалізниці здійснюватиметься виключно з верифікацією через Дія.Підпис.

Це стосується рейсів: №19/20 Київ – Хелм – Київ, №23/24 Київ – Хелм – Київ, №51/52 Київ – Перемишль – Київ, №89/90 Київ – Перемишль – Київ, №73/74 Харків – Перемишль – Харків Раніше така перевірка проводилася для продажу квитків на рейси до Варшави та Відня.

Це рішення є мірою пік перевезень, спрямованої на боротьбу з аномальною активністю перекупників. Відомо, що фахівці Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків щодня. І все одно квитки купити неможливо . Перекупники можуть продовжувати свою діяльність просто змінюючи номер телефону, що уповільнює роботу системи і ускладнює сумлінним пасажирам планування поїздок. Завдяки впровадженню верифікації через Дія.Підпис така діяльність перекупників стане неможливою.

У той же час, щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити «Дія», Укрзалізниця залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для принаймні одного рейсу в кожному напрямку: Одеса — Перемишль, Харків — Хелм, Дніпро — Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинів та інші.