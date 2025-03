У Steam новий рекорд: 40 мільйонів одночасно граючих користувачів

Платформа Steam встановила новий рекорд відвідуваності, подолавши позначку 40 мільйонів одночасних користувачів. За даними SteamDB, минулого вікенду було зафіксовано пік у 40 225 243 особи, з яких близько 12,7 мільйона перебували в іграх.

Істотний внесок у досягнення цього показника зробив екшен Monster Hunter Wilds. Незважаючи на змішані відгуки, гра привернула величезну аудиторію, посівши друге місце за популярністю після Counter-Strike 2. Максимальна кількість користувачів, що одночасно грають в Monster Hunter Wilds, склала 1 373 805 осіб.

Серед найпопулярніших ігор за останні 24 години також виявилися PUBG: Battlegrounds, Dota 2, Marvel Rivals, Source SDK Base 2007, Naraka: Bladepoint, Grand Theft Auto V, Rust та Apex Legends.



Steam підбив підсумки 2024 року, опублікувавши рейтинг найпопулярніших і найуспішніших ігор платформи. Категорії розбиті на групи за рівнями успіху: платина, золото, срібло та бронза.

У розділі «Лідери продажів» представлені проекти з найбільшим виторгом за період з 1 січня по 15 грудня. До лідерів увійшли Palworld, Black Myth: Wukong, Dota 2, Call of Duty: Black Ops 6, Apex Legends, Destiny 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Baldur’s Gate 3, Warhammer 40,000: Space Marine 2 і Elden Ring.

Серед «Новинок» 2024 року, які досягли найбільшої виручки у перші два тижні після релізу, виділяються Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Palworld, Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dragon’s Dogma 2, Manor Lords, EA Sports FC 25, NBA 2K25, Dragon Ball: Sparking! Zero, Helldivers 2 та Path of Exile 2.

У категорії «Найпопулярніші» враховувалася максимальна кількість одночасних гравців. Більше 450 тисяч геймерів одночасно грали в Path of Exile 2, Helldivers 2, Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Palworld, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Elden Ring та Apex Legends.

