Трамп загрожує 25% митами на Андроїд-смартфони зроблені за межами США28.05.25
У п’ятницю, 23 травня, на тлі нових заяв Дональда Трампа, користувачі Android ненадовго відчули перевагу перед Apple, якій раніше пригрозили 25-відсотковим митом. Однак ілюзія тривала недовго – у новому виступі, опублікованому Bloomberg, президент США згадав і інших виробників смартфонів, включаючи Samsung.
Трамп прямо говорить про необхідність обкласти митом та інші компанії, які виробляють смартфони за межами США, зокрема, згадуючи південнокорейського гіганта. За його словами, будь-які бренди, які випускають пристрої за кордоном, мають бути включені до тарифного списку. Ця заява фактично ставить під удар не тільки Apple, а й усіх виробників Android-смартфонів, більшість яких збирається у Південній Кореї, В’єтнамі, Індії та Бразилії.
Якщо ініціативу реалізують, вже влітку американські споживачі можуть мати справу з помітним зростанням цін на смартфони. При цьому експерти сумніваються, що компанії обмежаться компенсуванням мит тільки на ринку США — подорожчання може торкнутися й інших регіонів.
Трамп зазначив, що його мета – домогтися рівних умов для всіх учасників ринку: «Це, швидше за все, буде Samsung і будь-який інший, хто виробляє цей продукт. Інакше це було б несправедливо. Він додав, що мита не будуть застосовуватися до тих, хто збудує заводи в США, але до цього моменту всі виробники, орієнтовані на американський ринок, можуть потрапити під нову торгову політику.
При цьому президент наголосив, що сам собою він не проти виробництва за кордоном. Однак, на його думку, якщо компанії хочуть торгувати у США, вони мають або сплачувати тарифи, або локалізувати виробництво.
Раніше багато представників індустрії вказували на складність організації складання смартфонів у США. Зокрема, Стів Джобс і Тім Кук неодноразово підкреслювали, що в країні важко знайти фахівців, здатних працювати на подібних підприємствах. За оцінками експертів, навіть з урахуванням мит, телефони, зібрані за кордоном, можуть виявитися дешевшими, ніж вироблені на території США.
Технологічний сектор переживає стрімке падіння капіталізації на тлі зростання хаосу на світовому ринку. Нове мито, введене Дональдом Трампом, викликало серйозні потрясіння, і фондові ринки продовжують знижуватися вже другий тиждень поспіль. З початку цього тижня почали діяти оновлені тарифні правила США, які посилили тиск на глобальну економіку. Американський президент запровадив високі мита на імпорт практично з усіх країн, тимчасово залишивши виняток лише для напівпровідників. Однак і в цьому сегменті нові обмеження можуть бути введені найближчими днями, що загрожує стабільності ланцюжків поставок для багатьох технологічних компаній.
Особливо гостро ситуація вплинула на азіатських ринках, де фіксується найбільше падіння з 2008 року. Істотно втрачають у вартості акції таких гігантів, як TSMC, Samsung, SK Hynix та Foxconn Technology. Водночас, тиск наростає і на американський ринок: цінні папери Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, AMD, Intel та інших провідних гравців продовжують дешевшати. Найбільше втрат фіксує Nvidia — з початку року її акції знецінилися більш ніж на 30%. Apple зафіксує падіння капіталізації приблизно на 26% за рік.
Експерти попереджають про швидке зростання цін на споживчу електроніку у США. Очікується, що ціна на флагманський смартфон iPhone 16 Pro Max з 1 ТБ пам’яті може збільшитись з 1599 до 2300 доларів. Компанії вже реагують на нові ризики: Nintendo відклала початок замовлення на консоль Switch 2, а на стабілізацію цін на відеокарти більше не розраховують навіть найоптимістичніші прогнози. Наслідки відчують не лише покупці США — глобальні ринки також зіштовхнуться із неприємними змінами.
На тлі загострення кризи під тиском опинився і ринок криптовалюту. Bitcoin сьогодні впав у ціні до 75 тисяч доларів, значно відкотившись від січневого рекорду, коли вартість криптовалюти майже досягла позначки 110 тисяч доларів. Зниження торкнулося й інших цифрових активів, що тільки посилило хвилю нестабільності на тлі кризи, що наростає.
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