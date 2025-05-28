Трамп угрожает 25% пошлинами на Андроид-смартфоны сделанные за пределами США28.05.25
В пятницу, 23 мая, на фоне новых заявлений Дональда Трампа, пользователи Android ненадолго почувствовали преимущество перед Apple, которой ранее пригрозили 25-процентными пошлинами. Однако иллюзия продлилась недолго — в новом выступлении, опубликованном Bloomberg, президент США упомянул и других производителей смартфонов, включая Samsung.
Трамп прямо говорит о необходимости обложить пошлинами и другие компании, производящие смартфоны за пределами США, в частности упоминая южнокорейского гиганта. По его словам, любые бренды, выпускающие устройства за границей, должны быть включены в тарифный список. Это заявление фактически ставит под удар не только Apple, но и всех производителей Android-смартфонов, большая часть которых собирается в Южной Корее, Вьетнаме, Индии и Бразилии.
Если инициативу реализуют, уже летом американские потребители могут столкнуться с заметным ростом цен на смартфоны. При этом эксперты сомневаются, что компании ограничатся компенсированием пошлин только на рынке США — подорожание может затронуть и другие регионы.
Трамп отметил, что его цель — добиться равных условий для всех участников рынка: «Это, скорее всего, будет Samsung и любой другой, кто производит этот продукт. Иначе это было бы несправедливо». Он добавил, что пошлины не будут применяться к тем, кто построит заводы в США, но до этого момента все производители, ориентированные на американский рынок, могут попасть под новую торговую политику.
При этом президент подчеркнул, что сам по себе он не против производства за рубежом. Однако, по его мнению, если компании хотят торговать в США, они должны либо платить тарифы, либо локализовать производство.
Ранее многие представители индустрии указывали на сложности организации сборки смартфонов в США. В частности, Стив Джобс и Тим Кук не раз подчёркивали, что в стране трудно найти специалистов, способных работать на подобных предприятиях. По оценкам экспертов, даже с учётом пошлин, телефоны, собранные за рубежом, могут оказаться дешевле, чем произведённые на территории США.
Технологический сектор переживает стремительное падение капитализации на фоне растущего хаоса на мировом рынке. Новые пошлины, введенные Дональдом Трампом, вызвали серьёзные потрясения, и фондовые рынки продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. С начала этой недели начали действовать обновленные тарифные правила США, усилившие давление на глобальную экономику. Американский президент ввел высокие пошлины на импорт практически из всех стран, временно оставив исключение только для полупроводников. Однако и в этом сегменте новые ограничения могут быть введены в ближайшие дни, что угрожает стабильности цепочек поставок для множества технологических компаний.
Особенно остро ситуация отразилась на азиатских рынках, где фиксируется крупнейшее падение с 2008 года. Существенно теряют в стоимости акции таких гигантов, как TSMC, Samsung, SK Hynix и Foxconn Technology. Одновременно давление нарастает и на американский рынок: ценные бумаги Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, AMD, Intel и других ведущих игроков продолжают дешеветь. Больше всего потерь фиксирует Nvidia — с начала года её акции обесценились более чем на 30%. У Apple зафиксировано падение капитализации примерно на 26% за год.
Эксперты предупреждают о скором росте цен на потребительскую электронику в США. Ожидается, что цена на флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max с 1 ТБ памяти может увеличиться с 1599 до 2300 долларов. Компании уже реагируют на новые риски: Nintendo отложила начало предзаказов на консоль Switch 2, а на стабилизацию цен на видеокарты больше не рассчитывают даже самые оптимистичные прогнозы. Последствия ощутят не только покупатели в США — глобальные рынки также столкнутся с неприятными изменениями.
На фоне обострения кризиса под давлением оказался и рынок криптовалют. Bitcoin сегодня упал в цене до 75 тысяч долларов, значительно откатившись от январского рекорда, когда стоимость криптовалюты почти достигла отметки в 110 тысяч долларов. Снижение затронуло и другие цифровые активы, что только усилило волну нестабильности на фоне нарастающего кризиса.
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