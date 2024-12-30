MediaTek Dimensity 8400 конкуруватиме з Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 330.12.24
MediaTek анонсувала новий процесор середнього класу — Dimensity 8400, який повинен скласти конкуренцію Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Процесор оснащений вісьмома ядрами Cortex-A725 з тактовою частотою до 3,25 ГГц і обіцяє 41% приріст продуктивності .
Dimensity 8400 підтримує екрани з роздільною здатністю WQHD+ (1440p) та частотою оновлення до 144 Гц, а також оперативну пам’ять LPDDR5X та накопичувачі UFS 4.0. Чіп також підтримує Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.4 та має новий модем 5G-A, що забезпечує швидкість завантаження до 5,17 Гбіт/с.
Графічний процесор Arm Mali-G720 MC7 покращує продуктивність на 24% та знижує енергоспоживання на 42%. У чіпі також присутній MediaTek NPU 880, який прискорює операції з цілими числами та числами з плаваючою комою, а також генерує текст і працює з більшими мовними моделями більш ефективно.
Крім того, Dimensity 8400 оснащений ISP Imagiq 1080, що підтримує сенсори до 320 мегапікселів та покращеним зумом. Він також зменшує споживання енергії на 12% під час зйомки 4K HDR-відео. Перші смартфони з чіпом Dimensity 8400 з’являться на початку 2025 року.
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