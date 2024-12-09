XDefiant скачать не получится

Ubisoft решила закрыть свой бесплатный онлайн-шутер XDefiant, который изначально демонстрировал хороший старт, но не смог выдержать конкуренции на насыщенном рынке, особенно с такими играми, как Counter-Strike 2. Это решение повлекло серьезные изменения в компании, включая закрытие двух студий и увольнение 277 сотрудников.

Что произошло

Причины закрытия : XDefiant не смог набрать достаточно большую аудиторию для устойчивого развития и финансовой стабильности. Несмотря на поддержку активного сообщества, проект не оправдал ожиданий по привлечению новых игроков.

: XDefiant не смог набрать достаточно большую аудиторию для устойчивого развития и финансовой стабильности. Несмотря на поддержку активного сообщества, проект не оправдал ожиданий по привлечению новых игроков. Будущее игры: Новые загрузки и покупки уже недоступны, но Ubisoft планирует выпустить третий сезон игры, а серверы останутся активными до 3 июня 2025 года, чтобы игроки могли завершить свои игровые приключения.

Разработка проекта прекращена, новые загрузки и покупки отключены, но третий сезон всё же выйдет, а серверы будут работать до июня 2025 года. Это решение привело к закрытию студий в Сан-Франциско и Осаке, а также увольнению 277 сотрудников. Руководство Ubisoft объяснило, что дальнейшие инвестиции в игру оказались нерентабельными.

Закрытие XDefiant подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются разработчики на рынке бесплатных онлайн-шутеров. Ubisoft продолжает реструктуризацию, чтобы сосредоточиться на более перспективных проектах и адаптироваться к конкурентной среде.

Ранее Counter-Strike 2…

Valve выпустила первое крупное обновление для многопользовательского шутера Counter-Strike 2 спустя год после его релиза. Одной из ключевых новинок стало расширение возможностей кастомизации и внутриигровой экономики. В игре появился новый раздел магазина под названием «Арсенал», где теперь можно приобрести брелоки с уникальными раскрасками для оружия. Каждый брелок можно повесить только на одно оружие. В «Арсенале» также будут представлены особые предметы, скины и коллекционные наборы. Некоторое оружие с уникальной раскраской будет доступно для покупки лишь на ограниченный срок, что добавит элемент эксклюзивности.

Кроме того, в игру введён арсенальный пропуск и специальная валюта, которую можно использовать для покупки предметов из нового раздела. Обновление включает более 100 новых косметических элементов и скинов, что добавит ещё больше возможностей для персонализации и подогреет интерес игроков к коллекционированию уникальных вещей.

Патч также вносит множество технических исправлений. Улучшены анимации персонажей в различных позах и при движении, устранены ошибки с позиционированием звука, а также внесены коррективы в карты, касающиеся физики взаимодействия гранат с окружением. Эти изменения направлены на улучшение общего игрового процесса и исправление мелких недочётов.