Цей шутер має великі проблеми. Ubisoft закрила XDefiant і звільнить 277 працівників

Ubisoft вирішила закрити свій безкоштовний онлайн-шутер XDefiant, який спочатку демонстрував хороший старт, але не зміг витримати конкуренції на насиченому ринку, особливо з такими іграми, як Counter-Strike 2. Це рішення спричинило серйозні зміни в компанії, включаючи закриття двох студій та звільнення 277 співробітників.

Що сталося

Причини закриття : XDefiant не зміг набрати достатньо великої аудиторії для сталого розвитку та фінансової стабільності. Незважаючи на підтримку активної спільноти, проект не виправдав очікувань щодо залучення нових гравців.

: XDefiant не зміг набрати достатньо великої аудиторії для сталого розвитку та фінансової стабільності. Незважаючи на підтримку активної спільноти, проект не виправдав очікувань щодо залучення нових гравців. Майбутнє гри: Нові завантаження та покупки вже недоступні, але Ubisoft планує випустити третій сезон гри, а сервери залишаться активними до 3 червня 2025 року, щоб гравці могли завершити свої ігрові пригоди.

Розробка проекту припинена, нові завантаження та покупки відключені, але третій сезон все ж таки вийде, а сервери працюватимуть до червня 2025 року. Це рішення призвело до закриття студій у Сан-Франциско та Осаці, а також звільнення 277 співробітників. Керівництво Ubisoft пояснило, що подальші інвестиції у гру виявилися нерентабельними.

Закриття XDefiant наголошує на викликах, з якими стикаються розробники на ринку безкоштовних онлайн-шутерів. Ubisoft продовжує реструктуризацію, щоб зосередитися на більш перспективних проектах та адаптуватися до конкурентного середовища.

Раніше Counter-Strike 2…

Valve випустила перше велике оновлення для розрахованого на багато користувачів шутера Counter-Strike 2 через рік після його релізу. Однією з ключових новинок стало розширення можливостей кастомізації та внутрішньоігрової економіки. У грі з’явився новий розділ магазину під назвою «Арсенал», де тепер можна придбати брелоки з унікальними забарвленнями для зброї. Кожен брелок можна повісити лише на одну зброю. В «Арсеналі» також будуть представлені спеціальні предмети, скіни та колекційні набори. Деяка зброя з унікальним розфарбуванням буде доступною для покупки лише на обмежений термін, що додасть елемент ексклюзивності.

Крім того, в гру введено арсенальну перепустку та спеціальну валюту, яку можна використовувати для купівлі предметів з нового розділу. Оновлення включає більше 100 нових косметичних елементів та скінів, що додасть ще більше можливостей для персоналізації та підігріє інтерес гравців до колекціонування унікальних речей.

Патч також вносить багато технічних виправлень. Поліпшено анімацію персонажів у різних позах і під час руху, усунено помилки з позиціонуванням звуку, а також внесено корективи до карт, що стосуються фізики взаємодії гранат з оточенням. Ці зміни спрямовані на покращення загального ігрового процесу та виправлення дрібних недоліків.