Телеграм будет отображать основную страну рекламодателя21.07.24
С 19 июля Telegram запустил функцию монетизации для каналов из Украины. Эта возможность стала доступной для многих стран еще 1 апреля. Администраторы сообществ с более чем 1000 подписчиками смогут получать 50% дохода от рекламы в своих каналах. Для активации монетизации владельцам каналов необходимо обновить приложение Telegram и проверить наличие соответствующей вкладки в разделе «Статистика». Вывод средств будет осуществляться во внутренней криптовалюте TON (The Open Network).
Кроме того, Telegram усиливает меры борьбы с мошенниками в криптосфере. Вскоре мессенджер начнет отображать месяц регистрации и основную страну для публичных аккаунтов, аналогично Instagram. Также организации смогут использовать свои мини-приложения для выдачи меток каналам, создавая децентрализованный рынок сторонней верификации. Интересно, будет ли видно что большинство завуалированных ипсо-реклам из россии?
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