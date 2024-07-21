Телеграм відображатиме основну країну рекламодавця

З 19 липня Telegram розпочав функцію монетизації для каналів з України. Ця можливість стала доступною для багатьох країн ще 1 квітня. Адміністратори спільнот із більш ніж 1000 передплатниками зможуть отримувати 50% доходу від реклами у своїх каналах. Для активації монетизації власникам каналів необхідно оновити програму Telegram та перевірити наявність відповідної вкладки у розділі «Статистика». Виведення коштів здійснюватиметься у внутрішній криптовалюті TON (The Open Network).

Крім того, Telegram посилює заходи боротьби із шахраями у криптосфері. Незабаром месенджер почне відображати місяць реєстрації та основну країну для публічних облікових записів, аналогічно Instagram. Також організації зможуть використовувати свої міні-програми для видачі міток каналам, створюючи децентралізований ринок сторонньої верифікації. Цікаво, чи буде видно, що більшість завуальованих іпсо-реклам з росії?