Телеграм відображатиме основну країну рекламодавця21.07.24
З 19 липня Telegram розпочав функцію монетизації для каналів з України. Ця можливість стала доступною для багатьох країн ще 1 квітня. Адміністратори спільнот із більш ніж 1000 передплатниками зможуть отримувати 50% доходу від реклами у своїх каналах. Для активації монетизації власникам каналів необхідно оновити програму Telegram та перевірити наявність відповідної вкладки у розділі «Статистика». Виведення коштів здійснюватиметься у внутрішній криптовалюті TON (The Open Network).
Крім того, Telegram посилює заходи боротьби із шахраями у криптосфері. Незабаром месенджер почне відображати місяць реєстрації та основну країну для публічних облікових записів, аналогічно Instagram. Також організації зможуть використовувати свої міні-програми для видачі міток каналам, створюючи децентралізований ринок сторонньої верифікації. Цікаво, чи буде видно, що більшість завуальованих іпсо-реклам з росії?
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