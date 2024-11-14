Sony продала 65 миллионов консолей PlayStation 5 и 77,7 миллиона игр за 3 месяца

Sony объявила, что к концу второго квартала 2024 года было продано 65,5 миллиона консолей PlayStation 5. Несмотря на снижение продаж консолей на 1,1 миллиона по сравнению с предыдущим годом, компания компенсировала это за счет роста продаж игр. За квартал было продано 77,7 миллиона игр, что на 10 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Даже с повышением цен на консоли в конце 2023 года количество активных пользователей PlayStation Network осталось на уровне 116 миллионов, что способствовало увеличению дохода на 9% и росту операционной прибыли на 73%, достигнув 445,1 миллиарда иен (около 2,91 миллиарда долларов).

Основным фактором успеха стало высокое количество проданных игр, включая ролевой экшн Black Myth: Wukong, который разошелся тиражом в 20 миллионов копий. До конца финансового года Sony ожидает сильные релизы, такие как Assassin’s Creed Shadow и Monster Hunter Wilds, которые должны поддержать положительную динамику.

Sony анонсировала первые подробности о новой игровой консоли PlayStation 5 Pro, которая поступит в продажу в ноябре этого года. Главным обновлением устройства стала более мощная однокристальная система от AMD и увеличение производительности графической подсистемы.

PlayStation 5 Pro получила на 67% больше вычислительных блоков (CU), чем стандартная PS5, что привело к росту быстродействия на 45%. Особое внимание было уделено улучшению производительности трассировки лучей, а пропускная способность памяти GDDR6 увеличилась на 28%, что обеспечивает более стабильную работу в высоко графических играх.

Одной из ключевых инноваций стала технология масштабирования изображения PlayStation Spectral Super Resolution, основанная на алгоритмах машинного обучения. Она предназначена для повышения качества изображения и частоты кадров, особенно в играх с насыщенной графикой.

Внешне приставка PS5 Pro напоминает более компактную версию Плейстешн пять, но лишена Blu-ray привода, который можно будет приобрести отдельно. Консоль также получила поддержку Wi-Fi 7 и оснащена встроенным SSD объемом 2 ТБ, что увеличит скорость загрузки игр и приложений.

Официальные продажи Sony PlayStation 5 Pro начнутся 7 ноября, а в Европе консоль будет доступна по цене €799,99. Более детальные спецификации будут опубликованы Sony в ближайшее время.