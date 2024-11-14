Sony продала 65 миллионов консолей PlayStation 5 и 77,7 миллиона игр за 3 месяца14.11.24
Sony объявила, что к концу второго квартала 2024 года было продано 65,5 миллиона консолей PlayStation 5. Несмотря на снижение продаж консолей на 1,1 миллиона по сравнению с предыдущим годом, компания компенсировала это за счет роста продаж игр. За квартал было продано 77,7 миллиона игр, что на 10 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Даже с повышением цен на консоли в конце 2023 года количество активных пользователей PlayStation Network осталось на уровне 116 миллионов, что способствовало увеличению дохода на 9% и росту операционной прибыли на 73%, достигнув 445,1 миллиарда иен (около 2,91 миллиарда долларов).
Основным фактором успеха стало высокое количество проданных игр, включая ролевой экшн Black Myth: Wukong, который разошелся тиражом в 20 миллионов копий. До конца финансового года Sony ожидает сильные релизы, такие как Assassin’s Creed Shadow и Monster Hunter Wilds, которые должны поддержать положительную динамику.
Sony анонсировала первые подробности о новой игровой консоли PlayStation 5 Pro, которая поступит в продажу в ноябре этого года. Главным обновлением устройства стала более мощная однокристальная система от AMD и увеличение производительности графической подсистемы.
PlayStation 5 Pro получила на 67% больше вычислительных блоков (CU), чем стандартная PS5, что привело к росту быстродействия на 45%. Особое внимание было уделено улучшению производительности трассировки лучей, а пропускная способность памяти GDDR6 увеличилась на 28%, что обеспечивает более стабильную работу в высоко графических играх.
Одной из ключевых инноваций стала технология масштабирования изображения PlayStation Spectral Super Resolution, основанная на алгоритмах машинного обучения. Она предназначена для повышения качества изображения и частоты кадров, особенно в играх с насыщенной графикой.
Внешне приставка PS5 Pro напоминает более компактную версию Плейстешн пять, но лишена Blu-ray привода, который можно будет приобрести отдельно. Консоль также получила поддержку Wi-Fi 7 и оснащена встроенным SSD объемом 2 ТБ, что увеличит скорость загрузки игр и приложений.
Официальные продажи Sony PlayStation 5 Pro начнутся 7 ноября, а в Европе консоль будет доступна по цене €799,99. Более детальные спецификации будут опубликованы Sony в ближайшее время.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Samsung Galaxy Flip – не совсем имиджевая история. Компактный в сложенном виде и практический классический в разложенном – он кажется полноценной альтернативой современным мобильным аппаратам. Разберемся так ли это
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Sony продала 65 миллионов консолей PlayStation 5 и 77,7 миллиона игр за 3 месяцаPlayStation Sony статистика
Даже с повышением цен на консоли в конце 2023 года количество активных пользователей Sony PlayStation Network осталось на уровне 116 миллионов
Опубликованы финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobylигры комплектующие
Одним из ключевых изменений требований S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стало требование к месту на диске — для установки игры потребуется 160 ГБ свободного пространства