Sony продала 65 мільйонів консолей PlayStation 5 та 77,7 мільйона ігор за 3 місяці14.11.24
Sony оголосила, що до кінця другого кварталу 2024 року було продано 65,5 мільйонів консолей PlayStation 5. Незважаючи на зниження продажів консолей на 1,1 мільйона в порівнянні з попереднім роком, компанія компенсувала це за рахунок зростання продажів ігор. За квартал було продано 77,7 мільйонів ігор, що на 10 мільйонів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Навіть із підвищенням цін на консолі наприкінці 2023 року кількість активних користувачів PlayStation Network залишилася на рівні 116 мільйонів, що сприяло збільшенню доходу на 9% і зростанню операційного прибутку на 73%, досягнувши 445,1 мільярда єн (близько 2,91 мільярда доларів) .
Основним чинником успіху стала висока кількість проданих ігор, включаючи рольовий екшн Black Myth: Wukong, який розійшовся тиражем у 20 мільйонів копій. До кінця фінансового року Sony очікує сильні релізи, такі як Assassin’s Creed Shadow і Monster Hunter Wilds, які повинні підтримати позитивну динаміку.
Sony анонсувала перші подробиці про нову ігрову консоль PlayStation 5 Pro, яка надійде у продаж у листопаді цього року. Головним оновленням пристрою стала потужніша однокристальна система від AMD і збільшення продуктивності графічної підсистеми.
PlayStation 5 Pro отримала на 67% більше обчислювальних блоків (CU), аніж стандартна PS5, що призвело до зростання швидкодії на 45%. Особлива увага була приділена поліпшенню продуктивності трасування променів, а пропускна здатність пам’яті GDDR6 збільшилася на 28%, що забезпечує більш стабільну роботу у високографічних іграх.
Однією із ключових інновацій стала технологія масштабування зображення PlayStation Spectral Super Resolution, заснована на алгоритмах машинного навчання. Вона призначена для підвищення якості зображення та частоти кадрів, особливо в іграх із насиченою графікою.
Зовні приставка PS5 Pro нагадує компактнішу версію Плейстешн п’ять, але позбавлена Blu-ray приводу, який можна буде придбати окремо. Консоль також отримала підтримку Wi-Fi 7 та оснащена вбудованим SSD об’ємом 2 ТБ, що збільшить швидкість завантаження ігор та програм.
Офіційний продаж Sony PlayStation 5 Pro розпочнеться 7 листопада, а в Європі консоль буде доступна за ціною €799,99. Більш детальні специфікації будуть опубліковані Sony найближчим часом.
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Sony продала 65 мільйонів консолей PlayStation 5 та 77,7 мільйона ігор за 3 місяціPlayStation Sony статистика
Навіть із підвищенням цін на консолі наприкінці 2023 року кількість активних користувачів Sony PlayStation Network залишилася на рівні 116 мільйонів
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