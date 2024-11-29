Sony PlayStation 5 Pro официально начала продаваться в Украине за ₴40 000

PlayStation 5 Pro официально появилась в продаже в Украине. Крупные ритейлеры, такие как Rozetka, MOYO, Citrus и «Фокстрот», предлагают новую консоль по цене ₴42 999. Модель получила улучшенные характеристики, включая более мощный графический процессор, усовершенствованную систему трассировки лучей и поддержку разрешения до 8K.

В комплект входят беспроводной контроллер DualSense, горизонтальные ножки для подставки, HDMI-кабель, шнур питания и предустановленная игра ASTRO’s PLAYROOM. Консоль не имеет встроенного дисковода, что соответствует её цифровой версии.

Несмотря на высокую официальную стоимость, приставка Сони Плейстейшн вызывает интерес, однако пользователи заметили значительное расхождение цен между Украиной и США, где PS5 Pro стоит $699. Представители магазинов пояснили, что цена регулируется производителем и учитывает официальные пошлины, налоги и логистику.

На OLX и других неофициальных площадках PS5 Pro можно найти за ₴35 000–₴38 000, однако такие варианты не включают официальной гарантии.

Первая партия устройства ограничена, и ритейлеры предупреждают о возможном дефиците. Для желающих приобрести консоль советуют не откладывать заказ.

Ситуация на международном рынке:

В США PlayStation 5 Pro стартовала 7 ноября по цене $700.

В Европе стоимость составила €800.

В Британии дефицита не наблюдалось, а на платформах вроде eBay цена снизилась до £510–£670 (₴27 000–₴35 200), что ниже розничной стоимости в Украине.