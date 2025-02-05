SoftBank и разработчики Chat GPT будут выпускать корпоративные сервисы ИИ05.02.25
Генеральный директор SoftBank Group Масайоси Сон заключил соглашение с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом о создании совместного предприятия в Японии, которое предоставит ИИ-решения корпоративным клиентам. Об этом сообщает Reuters.
Совместная компания получила название SB OpenAI Japan. Ее владельцами станут OpenAI, а также компания, созданная SoftBank в сотрудничестве с ее телекоммуникационным подразделением.
Кроме этого, SoftBank будет ежегодно выплачивать $3 миллиарда за использование технологий OpenAI в своих дочерних компаниях. Общий объем инвестиций японского конгломерата в OpenAI может составить $15-25 миллиардов.
SoftBank также инвестирует $15 миллиардов в проект Stargate — совместное предприятие OpenAI и Oracle, ориентированное на расширение мощностей искусственного интеллекта в США.
Интересно, что запуск Stargate в прошлом месяце стал вторым публичным мероприятием с участием Масайоси Сона и Дональда Трампа после его победы на выборах 2016 года.
После периода финансовых сокращений, вызванных падением стоимости технологического портфеля SoftBank, Сон возвращается в масштабные вложения. Его компания имеет долгую историю сотрудничества с американскими технологическими гигантами – в 2008 году именно SoftBank помог iPhone выйти на японский рынок.
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