SoftBank и разработчики Chat GPT будут выпускать корпоративные сервисы ИИ

Генеральный директор SoftBank Group Масайоси Сон заключил соглашение с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом о создании совместного предприятия в Японии, которое предоставит ИИ-решения корпоративным клиентам. Об этом сообщает Reuters.

Совместная компания получила название SB OpenAI Japan. Ее владельцами станут OpenAI, а также компания, созданная SoftBank в сотрудничестве с ее телекоммуникационным подразделением.

Кроме этого, SoftBank будет ежегодно выплачивать $3 миллиарда за использование технологий OpenAI в своих дочерних компаниях. Общий объем инвестиций японского конгломерата в OpenAI может составить $15-25 миллиардов.

SoftBank также инвестирует $15 миллиардов в проект Stargate — совместное предприятие OpenAI и Oracle, ориентированное на расширение мощностей искусственного интеллекта в США.

Интересно, что запуск Stargate в прошлом месяце стал вторым публичным мероприятием с участием Масайоси Сона и Дональда Трампа после его победы на выборах 2016 года.

После периода финансовых сокращений, вызванных падением стоимости технологического портфеля SoftBank, Сон возвращается в масштабные вложения. Его компания имеет долгую историю сотрудничества с американскими технологическими гигантами – в 2008 году именно SoftBank помог iPhone выйти на японский рынок.