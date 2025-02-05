SoftBank та розробники Chat GPT будуть випускати корпоративні сервіси ШІ05.02.25
Генеральний директор SoftBank Group Масайосі Сон уклав угоду з керівником OpenAI Семом Альтманом про створення спільного підприємства в Японії, яке надасть ІІ рішення корпоративним клієнтам. Про це повідомляє Reuters.
Спільна компанія отримала назву SB OpenAI Japan. Її власниками стануть OpenAI, а також компанія, створена SoftBank у співпраці із її телекомунікаційним підрозділом.
Крім цього, SoftBank щорічно виплачуватиме $3 мільярди за використання технологій OpenAI у своїх дочірніх компаніях. Загальний обсяг інвестицій японського конгломерату в OpenAI може становити $15-25 мільярдів.
SoftBank також інвестує $15 мільярдів у проект Stargate – спільне підприємство OpenAI та Oracle, орієнтоване на розширення потужностей штучного інтелекту в США.
Цікаво, що запуск Stargate минулого місяця став другим публічним заходом за участю Масайосі Сона та Дональда Трампа після його перемоги на виборах 2016 року.
Після періоду фінансових скорочень, спричинених падінням вартості технологічного портфеля SoftBank, Сон повертається до масштабних вкладень. Його компанія має довгу історію співпраці з американськими технологічними велетнями – у 2008 році саме SoftBank допоміг iPhone вийти на японський ринок.
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SoftBank та розробники Chat GPT будуть випускати корпоративні сервіси ШІ бізнес розробка штучний інтелект
Крім цього, SoftBank щорічно виплачуватиме $3 мільярди за використання технологій OpenAI у своїх дочірніх компаніях.
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