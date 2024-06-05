Смарт часы Vivo WATCH GT имеют AMOLED-дисплей 1,85″, поддержку eSIM и автономность до 21 дня05.06.24
Компания Vivo представила новые смарт-часы под названием Vivo WATCH GT. Гаджет имеет дизайн, схожий с Apple Watch, и оснащен прямоугольным 1.85-дюймовым AMOLED-дисплеем с 2.5D-стеклом и функцией Always-On.
Часы оборудованы различными датчиками для отслеживания показателей здоровья и могут мониторить более 100 видов спорта, а также следить за уровнем стресса и качеством сна.
В Vivo WATCH GT также встроены микрофон для разговоров и поддержка eSIM, что позволяет использовать часы для звонков без необходимости в смартфоне. Дополнительно, устройство оснащено Bluetooth 5.3 LE, GPS и NFC-модулем для бесконтактных платежей. Аккумулятор обеспечивает до 21 дня работы от одного заряда.
На данный момент Vivo WATCH GT уже доступны для предзаказа в Китае, а официальные продажи начнутся 14 июня. Цена устройства составляет $110.
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Смарт часы Vivo WATCH GT имеют AMOLED-дисплей 1,85″, поддержку eSIM и автономность до 21 дняVivo умные часы
Vivo WATCH GT имеют дизайн, схожий с Apple Watch, и оснащен прямоугольным 1.85-дюймовым AMOLED-дисплеем с 2.5D-стеклом и функцией Always-On.
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