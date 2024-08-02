Realme Watch S2 имеют AMOLED-дисплей 1,43″, поддержку звонков и голосовой помощник ИИ на базе ChatGPT02.08.24
Компания Realme представила новые умные часы — realme Watch S2. Устройство оснащено круглым дисплеем диагональю 1.43 дюйма с AMOLED-матрицей, яркость которого достигает 600 нит. Экран поддерживает более 150 циферблатов, обеспечивая пользователям широкий выбор для настройки внешнего вида часов.
Главной особенностью Realme Watch S2 является интегрированный голосовой помощник на основе ChatGPT 3.5. Ассистент поддерживает выполнение различных команд и обладает функцией Smartwatch Face Engine, которая генерирует циферблаты на основе текстовых запросов. Часы оснащены множеством датчиков для отслеживания здоровья, включая мониторинг сна и различные виды физической активности.
Realme Watch S2 также оборудованы встроенным накопителем объемом 4 ГБ и поддерживают звонки по Bluetooth. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а аккумулятор емкостью 380 мАч обеспечивает до 20 дней работы на одном заряде.
Часы уже доступны для покупки в Индии по цене от $59 до $63, в зависимости от типа ремешка. Пока неизвестно, появится ли новинка на глобальном рынке.
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