Представлен Samsung Galaxy Z Fold Special Edition тоньше и легче оригинальной модели

Samsung представила Galaxy Z Fold Special Edition — улучшенную версию складного устройства по сравнению с Galaxy Z Fold 6. Смартфон оснащен самыми большими экранами среди складных моделей Samsung: внешний дисплей размером 6,5 дюйма с соотношением сторон 21:9 и внутренний складной экран 8 дюймов с соотношением сторон 20:18.

Одним из главных преимуществ новинки стала уменьшенная толщина и вес. В разложенном состоянии устройство имеет толщину всего 4,9 мм, а в сложенном — 10,6 мм, что заметно тоньше по сравнению с Galaxy Z Fold 6 (5,6 мм и 12,1 мм соответственно). На задней панели добавлен полосатый узор, что придает устройству уникальный внешний вид.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition также получил усовершенствованную основную камеру на 200 МП, аналогичную установленной в Galaxy S24 Ultra. Внутренние характеристики включают процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Хотя емкость аккумулятора в 4400 мАч и мощность зарядки в 25 Вт остались без изменений, программное обеспечение обновлено до Android 14 с One UI 6.1.1, а устройство будет получать обновления системы и патчи безопасности в течение 7 лет.

Galaxy Z Fold Special Edition поступит в продажу в Южной Корее 25 октября по цене около 2000 долларов, доступный в цвете «чёрная тень». О планах по глобальному запуску или изменении названия модели для китайского рынка пока не сообщается.