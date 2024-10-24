Представлений Samsung Galaxy Z Fold Special Edition тонше і легше за оригінальну модель24.10.24
Samsung представила Galaxy Z Fold Special Edition – покращену версію складаного пристрою в порівнянні з Galaxy Z Fold 6. Смартфон оснащений найбільшими екранами серед складних моделей Samsung: зовнішній дисплей розміром 6,5 дюйма зі співвідношенням сторін 21:9 і внутрішній складаний екран 8 дюймів співвідношення сторін 20:18.
Однією з головних переваг новинки стала зменшена товщина та вага. У розкладеному стані пристрій має товщину всього 4,9 мм, а в складеному – 10,6 мм, що помітно тонше порівняно з Galaxy Z Fold 6 (5,6 мм та 12,1 мм відповідно). На задній панелі додано смугастий візерунок, що надає пристрою унікального вигляду.
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition також отримав удосконалену основну камеру на 200 МП, аналогічну до встановленої в Galaxy S24 Ultra. Внутрішні характеристики включають процесор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої. Хоча ємність акумулятора в 4400 мАч і потужність зарядки в 25 Вт залишилися без змін, програмне забезпечення оновлено до Android 14 з One UI 6.1.1, а пристрій отримуватиме оновлення системи та патчі безпеки протягом 7 років.
Galaxy Z Fold Special Edition надійде у продаж у Південній Кореї 25 жовтня за ціною близько 2000 доларів, доступний у кольорі “чорна тінь”. Про плани глобального запуску або зміну назви моделі для китайського ринку поки не повідомляється.
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