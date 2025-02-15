По игре Euro Truck Simulator 2 проводят исследования уровня усталости водителей15.02.25
Учёные из Технического университета Либерца (Чехия) выбрали симулятор Euro Truck Simulator 2 для моделирования условий длительного вождения. В эксперименте участники проводили до семи часов за рулём с игровым рулём и креслом, имитируя реальные дорожные условия.
Целью исследования было выявить момент наступления микросна. Для этого использовалась «умная футболка» с датчиками, отслеживающими дыхание водителя. По словам исследователя Мартинки, эта технология обеспечивает более точное определение усталости по сравнению с существующими автомобильными системами, а её сенсоры практически незаметны и подходят для стирки.
Еще в 2017 году было известно что стартап Mars Auto из Южной Кореи занимается разработкой автопилота для самоуправляемых грузовиков, при этом искусственный интеллект тренируется в компьютерной игре Euro Truck Simulator 2.
Грузовик учится следовать в полосе движения, соблюдать скоростной режим, объезжать препятствия и ориентироваться на местности. При этом автомобиль управляется с виртуальной копии джойстика, а данные о движении выводятся в специальной таблице. Известно, что другие стартапы также использовали для обучения искусственного интеллекта игры в жанре автомобильных симуляторов, в частности, The Open Racing Simulator.
По словам разработчика, в будущем от симуляции в игре придётся отказаться, так как автопилот начнёт учитывать более сложные факторы: например радары или датчики движения. Пока же на этапе разработки, испытания в реальной жизни могут привести к аварии и требуют разрешения властей, поэтому используются игровые симуляторы.
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По игре Euro Truck Simulator 2 проводят исследования уровня усталости водителей игры исследования
Учёные из Технического университета Либерца (Чехия) выбрали симулятор Euro Truck Simulator 2 для моделирования условий длительного вождения.
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