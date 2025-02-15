За грою Euro Truck Simulator 2 проводять дослідження рівня втоми водіїв

Вчені з Технічного університету Ліберца (Чехія) вибрали симулятор Euro Truck Simulator 2 для моделювання умов тривалого водіння. В експерименті учасники проводили до сьомої години за кермом з ігровим кермом та кріслом, імітуючи реальні дорожні умови.

Метою дослідження було виявити момент настання мікросну. Для цього використовувалася “розумна футболка” з датчиками, що відстежують дихання водія. За словами дослідника Мартінки, ця технологія забезпечує більш точне визначення втоми в порівнянні з існуючими автомобільними системами, а її сенсори практично непомітні та підходять для прання.

Ще в 2017 році було відомо, що стартап Mars Auto з Південної Кореї займається розробкою автопілота для самоврядних вантажівок, при цьому штучний інтелект тренується в комп’ютерній грі Euro Truck Simulator 2.

Вантажівка вчиться слідувати в смузі руху, дотримуватись швидкісного режиму, об’їжджати перешкоди та орієнтуватися на місцевості. При цьому автомобіль управляється з віртуальної копії джойстика, а дані про рух виводяться у спеціальній таблиці. Відомо, що інші стартапи також використовували для навчання штучного інтелекту гри в жанрі автомобільних симуляторів, зокрема The Open Racing Simulator.

За словами розробника, в майбутньому від симуляції в грі доведеться відмовитися, оскільки автопілот почне враховувати складніші фактори: наприклад, радари або датчики руху. Поки ж на етапі розробки, випробування в реальному житті можуть призвести до аварії і вимагають дозволу влади, тому використовуються ігрові симулятори.