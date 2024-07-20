Перевод времени 2024 года будет последним. Верховная рада приняла закон

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот, поддержав его в целом 261 депутатом. В марте 2024 года Рада не смогла принять это решение, однако нынешняя попытка оказалась успешной.

Это решение означает, что украинцам придется в последний раз перевести стрелки часов этой осенью, в последнее воскресенье октября (27 числа) 2024 года, на час назад. В дальнейшем Украина останется на зимнем времени, избавившись от необходимости ежегодного перевода часов.

Тема отмены перехода времени в Украине поднималась не впервые. Аргументами в пользу этого решения стали влияние на здоровье людей и недоказанная экономическая эффективность перевода времени. Перевод времени традиционно проводится в выходные дни, чтобы дать организму человека время для адаптации. Исследования указывали на то, что перевод часов может вызвать недосыпание, что, в свою очередь, способствует росту депрессий и сердечно-сосудистых заболеваний.

Дискуссия о целесообразности сезонного времени в Украине продолжается уже много лет. Помимо сомнительного экономического эффекта и рисков для здоровья, существует несколько аргументов в пользу отказа от перевода часов.

Для большей части Украины зимнее время (UTC+2) является естественным и лучше соответствует биологическим ритмам населения. Только Луганская, частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области находятся в других часовых поясах, а разница между западной и восточной точками страны составляет около 68 минут.

Что про это говорят эксперты:

В восточных областях летом в три утра будет солнце. Да, во время комендантской. И после войны тоже… ВР ворует час времени летних, весенних и осенних вечеров у каждого из нас. Что на востоке, что на западе Украины. Потому что абсолютное большинство украинцев просыпается все же за часами, то есть позже солнца…

На данный момент около 60 стран продолжают переводить часы дважды в год, большинство из них находятся в Европе. Предполагалось, что страны ЕС последний раз переведут время в 2021 году, но эта реформа пока не была принята. Согласно исследованию 2018 года, почти 85% опрошенных европейцев выступали против перевода времени.