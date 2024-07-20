Переведення годинників на годину у 2024 році буде останнім. Верховна рада ухвалила закон

Верховна Рада України проголосувала за законопроект про відміну переходу з літнього на зимовий час і навпаки, підтримавши його загалом 261 депутатом. У березні 2024 року Рада не змогла ухвалити це рішення, проте нинішня спроба виявилася успішною.

Це рішення означає, що українцям доведеться востаннє перевести стрілки годинника цієї осені, в останню неділю жовтня (27 числа) 2024 року, на годину тому. Надалі Україна залишиться на зимовому часі, позбавившись необхідності щорічного переведення годинників.

Тема скасування переходу часу в Україні порушувалася не вперше. Аргументами на користь цього рішення стали вплив на здоров’я людей та недоведена економічна ефективність переведення часу. Переведення часу зазвичай проводиться у вихідні дні, щоб дати організму людини час адаптації. Дослідження вказували на те, що переведення годинника може викликати недосипання, що, у свою чергу, сприяє зростанню депресій та серцево-судинних захворювань.

Дискусія щодо доцільності сезонного часу в Україні триває вже багато років. Крім сумнівного економічного ефекту та ризиків для здоров’я, існує кілька аргументів на користь відмови від переведення годинників.

Для більшої частини України зимовий час (UTC+2) є природним та краще відповідає біологічним ритмам населення. Тільки Луганська, частково Донецька, Харківська та Закарпатська області знаходяться в інших часових поясах, а різниця між західною та східною точками країни становить близько 68 хвилин.

Що про це говорять експерти:

У східних областях влітку о третій ранку буде сонце. Так, під час комендантської. І після війни теж… ВР краде годину часу літніх, весняних та осінніх вечорів у кожного з нас. Що на Сході, що на заході України. Тому що абсолютна більшість українців прокидається все ж таки за годинами, тобто пізніше сонця…

На даний момент близько 60 країн продовжують переводити годинник двічі на рік, більшість із них перебувають у Європі. Передбачалося, що країни ЄС востаннє переведуть час у 2021 році, але ця реформа поки що не була ухвалена. Згідно з дослідженням 2018 року, майже 85% опитаних європейців виступали проти переведення часу.