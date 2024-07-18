Онлайн-конверторы файлов в PDF взломали и украли почти 100 тысяч файлов18.07.24
Команда исследователей из Cybernews выявила крупную утечку данных на двух сайтах, предлагающих услуги конвертации файлов в формат PDF — PDF Pro и Help PDF.
Эти сайты, принадлежащие одной британской компании, оставили без защиты контейнеры облачного хранилища Amazon S3, что привело к утечке личных документов пользователей. Среди уязвимых документов — паспорта, сертификаты, удостоверения личности и контракты. В общей сложности было обнаружено 89 062 доступных файла, из которых 87 818 принадлежали PDF Pro, а 1 244 — Help PDF.
Исследователи отмечают, что доступ к таким личным документам предоставляет злоумышленникам широкие возможности для мошенничества, включая получение кредитов, аренду недвижимости и покупку дорогостоящих товаров от имени жертв. Несмотря на то что команда Cybernews обратилась к провайдерам услуг, данные по-прежнему остаются доступными, и любой файл, загруженный на эти сайты, может стать общедоступным.
Этот инцидент подчеркивает важность осторожного обращения с личными данными в интернете. Пользователям рекомендуется тщательно обдумывать безопасность своих данных перед загрузкой частных документов на случайные сайты и выбирать только проверенные и надежные сервисы для таких целей.
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