Онлайн-конвертори файлів у PDF зламали та вкрали майже 100 тисяч файлів18.07.24
Команда дослідників із Cybernews виявила великий витік даних на двох сайтах, що пропонують послуги конвертації файлів у формат PDF – PDF Pro та Help PDF.
Ці сайти, що належать до однієї британської компанії, залишили без захисту контейнери хмарного сховища Amazon S3, що призвело до витоку особистих документів користувачів. Серед вразливих документів – паспорти, сертифікати, посвідчення особи та контракти. Загалом було виявлено 89 062 доступних файлів, з яких 87 818 належали PDF Pro, а 1 244 — Help PDF.
Дослідники зазначають, що доступ до таких особистих документів надає зловмисникам широкі можливості для шахрайства, включаючи отримання кредитів, оренду нерухомості та купівлю дорогих товарів від імені жертв. Незважаючи на те, що команда Cybernews звернулася до провайдерів послуг, дані, як і раніше, залишаються доступними, і будь-який файл, завантажений на ці сайти, може стати загальнодоступним.
Цей інцидент наголошує на важливості обережного поводження з особистими даними в інтернеті. Користувачам рекомендується ретельно обмірковувати безпеку своїх даних перед завантаженням приватних документів на випадкові сайти та вибирати лише перевірені та надійні сервіси для таких цілей.
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