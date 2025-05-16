Официально представлен дизайн Google Material 3 Expressive

В рамках мероприятия The Android Show: I/O Edition компания Google официально анонсировала визуальное обновление интерфейса Android под названием Material 3 Expressive. Новый стиль станет частью операционной системы Android 16, релиз которой ожидается в конце года.

Обновлённый дизайн делает акцент на гибкость и персонализацию элементов управления. В систему добавлены «пружинные» анимации, которые должны сделать взаимодействие более плавным и реалистичным. Например, при изменении уровня громкости или яркости будет ощущаться тактильная отдача, а само движение интерфейса — напоминать физические свойства материалов.

В рамках новой концепции увеличены размеры заголовков и ключевых элементов, что, по замыслу разработчиков, должно повысить читаемость. Динамические цветовые схемы стали ярче и выразительнее, а разработчикам приложений предложено 35 новых форм и шаблонов для гибкой настройки внешнего вида интерфейса.

Material 3 Expressive первым появится на устройствах линейки Pixel — смартфонах, планшетах и часах Pixel Watch. В последнем случае обновление будет реализовано в составе Wear OS 6. Интерфейс получит адаптацию под круглый экран и новые анимации, учитывающие его геометрию.

Google подчёркивает, что в рамках нового подхода элементы интерфейса получат более округлую форму, а пользователям будет доступна настройка размеров отдельных компонентов.