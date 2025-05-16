Офіційно представлений дизайн Google Material 3 Expressive16.05.25
У рамках заходу The Android Show: I/O Edition компанія Google офіційно анонсувала візуальне оновлення інтерфейсу Android під назвою Material 3 Expressive. Новий стиль стане частиною операційної системи Android 16, реліз якої очікується наприкінці року.
Оновлений дизайн робить акцент на гнучкість та персоналізацію елементів управління. У систему додані «пружинні» анімації, які мають зробити взаємодію більш плавною та реалістичною. Наприклад, при зміні рівня гучності або яскравості буде відчуватися тактильна віддача, а рух інтерфейсу — нагадувати фізичні властивості матеріалів.
У рамках нової концепції збільшено розміри заголовків та ключових елементів, що, за задумом розробників, має підвищити читальність. Динамічні колірні схеми стали яскравішими, а розробникам додатків запропоновано 35 нових форм і шаблонів для гнучкого налаштування зовнішнього вигляду інтерфейсу.
Material 3 Expressive першим з’явиться на пристроях лінійки Pixel — смартфонах, планшетах та годинниках Pixel Watch. В останньому випадку оновлення буде реалізовано у складі Wear OS 6. Інтерфейс отримає адаптацію під круглий екран та нові анімації, що враховують його геометрію.
Google підкреслює, що в рамках нового підходу елементи інтерфейсу отримають більш округлу форму, а користувачам буде доступне налаштування розмірів окремих компонентів.
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