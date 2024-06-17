Nubia Red Magic Mechanical Keyboard 1S — беспроводная игровая клавиатура с экраном 1,47″ и RGB-подсветкой17.06.24
Компания Nubia, которая больше специализируется на смартфонах, и является дочерним брендом ZTE, представила механическую клавиатуру Red Magic Mechanical Keyboard 1S, которая предлагает ряд интересных возможностей и характеристик:
- Клавиатура оборудована механическими клавишами с прокладочным креплением, которое минимизирует шум и вибрацию при нажатии.
- Имеется RGB-подсветка клавиш, а также 1.47-дюймовый дисплей, на котором можно отображать системные параметры, обои Red Magic, пользовательские изображения и GIF-анимации.
- Клавиатура поддерживает три режима подключения — через Bluetooth, приёмник 2.4 ГГц или по кабелю USB-C, что обеспечивает гибкость в использовании с различными устройствами.
- Устройство совместимо с операционными системами Windows и Mac. Оно питается от встроенного аккумулятора емкостью 4000 мАч, обеспечивающего до 200 часов работы без подзарядки.
- Клавиатура доступна для покупки по цене $89.
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