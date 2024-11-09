Новый рекорд цены биткоина — более $75 тысяч

Bitcoin достиг нового рекорда, впервые преодолев отметку в $75 000. По данным Coindesk, его 24-часовой максимум составил $75 363, а текущая цена колеблется в пределах $74-75 тысяч. Это обновление исторического максимума, ранее установленного в марте на уровне около $73,8 тысяч. Рост курса Bitcoin подтянул за собой и другие криптовалюты, однако ситуация, связанная с использованием видеокарт для майнинга, остается спокойной.

После перехода Ethereum на модель Proof-of-Stake, которая исключает необходимость использования GPU для добычи криптовалюты, отсутствуют предпосылки для новой волны ажиотажа на рынке видеокарт. Однако остается возможность роста одного из альткоинов, что теоретически могло бы изменить эту динамику в будущем.

В апреле 2024 года в сети криптовалюты Биткоин произошло уменьшение награды за нахождение блока, именуемое — халвинг. Этот процесс повторяется каждые 210 000 блоков, примерно раз в четыре года, и регулирует выпуск криптовалюты. В результате четвёртого халвинга награда за нахождение блока в сети Bitcoin уменьшилась вдвое, с 6,25 до 3,125 BTC.

В прошлом подобные события сопровождались ростом курса Bitcoin, который достигал новых исторических максимумов. На этот раз курс достиг нового рекорда ещё до снижения награды, и в настоящее время составляет около $64 000, хотя исторический максимум в $73,8 тысячи был зафиксирован в середине прошлого месяца.

Другие криптовалюты также показывают рост курсов в последние месяцы, но Ethereum, особенно ценен для геймеров и ПК-энтузиастов, не смог выделиться среди них. Этот альтернативный криптовалютный актив стал основной причиной «криптовалютного бума» несколько лет назад, когда его майнеры буквально разграбили магазины, приобретая почти все доступные модели видеокарт и поднимая их цены в рознице в два-три раза. В настоящее время майнинг на видеокартах стал менее выгодным, чем ранее.