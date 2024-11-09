Новий рекорд ціни біткоїну – понад $75 тисяч09.11.24
Bitcoin досяг нового рекорду, вперше подолавши позначку $75 000. За даними Coindesk, його 24-годинний максимум склав $75 363, а поточна ціна коливається в межах $74-75 тисяч. Це оновлення історичного максимуму, раніше встановленого у березні на рівні близько $73,8 тисячі. Зростання курсу Bitcoin підтягло за собою й інші криптовалюти, проте ситуація, пов’язана з використанням відеокарт для майнінгу, залишається спокійною.
Після переходу Ethereum на модель Proof-of-Stake, яка унеможливлює використання GPU для видобутку криптовалюти, відсутні передумови для нової хвилі ажіотажу на ринку відеокарт. Проте залишається можливість зростання однієї з альткоинов, що теоретично міг би змінити цю динаміку у майбутньому.
У квітні 2024 року в мережі криптовалюти Біткоїн відбулося зменшення нагороди за знаходження блоку, яке називається халвінг. Цей процес повторюється кожні 210 000 блоків, приблизно раз на чотири роки, і регулює випуск криптовалюти. В результаті четвертого халвінгу нагорода за перебування блоку в мережі Bitcoin зменшилася вдвічі, з 6,25 до 3,125 BTC.
У минулому подібні події супроводжувалися зростанням курсу Bitcoin, який досягав нових історичних максимумів. Цього разу курс досяг нового рекорду ще до зниження нагороди, і нині становить близько $64 000, хоча історичний максимум $73,8 тисяч був зафіксований у середині минулого місяця.
Інші криптовалюти також показують зростання курсів в останні місяці, але Ethereum, особливо цінний для геймерів та ПК-ентузіастів, не зміг виділитися серед них. Цей альтернативний криптовалютний актив став основною причиною «криптовалютного буму» кілька років тому, коли його майнери буквально пограбували магазини, купуючи майже всі доступні моделі відеокарт та піднімаючи їх ціни в роздріб у два-три рази. Нині майнінг на відеокартах став менш вигідним, ніж раніше.
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Зростання курсу Bitcoin підтягло за собою й інші криптовалюти, проте ситуація, пов’язана з використанням відеокарт для майнінгу, залишається спокійною.
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