Новые SSD Micron PCIe 6.0 поддерживают скорость 30,25 ГБ/с

На фоне твердотельных накопителей PCIe 5.0, передающих данные со скоростью до 15 ГБ/с, новинка от Micron выглядит настоящим скачком: модель 9650 Pro показала результат 30,25 ГБ/с при последовательном чтении и записи. Однако речь идёт не о серийном устройстве, а о инженерном прототипе.

Прототип SSD был замечен журналистами Tom’s Hardware на стенде Astera Labs в рамках выставки Computex 2025. Накопитель использовался в демонстрации возможностей коммутаторов PCIe 6.0 нового поколения и программного обеспечения для управления пропускной способностью. Устройство установлено в массивный металлический корпус и подключено через карту расширения — формфактор явно отличается от привычных решений типа M.2.

Сейчас накопитель находится на этапе EVT3 (Engineering Validation Test 3) — это стадия, на которой проходит отладка производительности и проверка совместимости. Впереди — тесты DVT (валидация проектной документации) и PVT (валидация производственного процесса). Речь о потребительском запуске пока не идёт.

Важный нюанс: на текущий момент ни один массовый процессор не поддерживает PCIe 6.0, а сертификация от PCI-SIG ожидается не раньше конца 2025 года. Это означает, что даже в теории использовать такие накопители в реальных системах пока невозможно — не хватает совместимых чипсетов, материнских плат и платформ.

Интерес к демонстрации связан не только с рекордной скоростью. Решения на базе PCIe 6.0 позволяют передавать данные между накопителями и другими компонентами напрямую, без участия центрального процессора, тем самым снижая нагрузку на систему.

Ранее Micron и Astera Labs уже демонстрировали работу PCIe 6.0 на DesignCon. Тогда удалось достичь скорости передачи данных на уровне 27 ГБ/с. Новый результат в 30,25 ГБ/с говорит о стабильном прогрессе, но для массового применения технология всё ещё остаётся делом будущего.