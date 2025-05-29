Нові SSD Micron PCIe 6.0 підтримують швидкість 30,25 ГБ/с

На тлі твердотільних накопичувачів PCIe 5.0, що передають дані зі швидкістю до 15 ГБ/с, новинка від Micron виглядає справжнім стрибком: модель 9650 Pro показала результат 30,25 ГБ/с при послідовному читанні та запису. Проте йдеться не про серійний пристрій, а про інженерний прототип.

Прототип SSD був помічений журналістами Tom’s Hardware на стенді Astera Labs в рамках виставки Computex 2025. Накопичувач використовувався в демонстрації можливостей комутаторів PCIe 6.0 нового покоління і програмного забезпечення для управління пропускною здатністю. Пристрій встановлений у масивний металевий корпус і підключений через карту розширення – формфактор явно відрізняється від звичних рішень типу M.2.

Зараз накопичувач знаходиться на етапі EVT3 (Engineering Validation Test 3) – це стадія, на якій відбувається налагодження продуктивності та перевірка сумісності. Попереду – тести DVT (валідація проектної документації) та PVT (валідація виробничого процесу). Про споживчий запуск поки не йдеться.

Важливий нюанс: на даний момент жоден масовий процесор не підтримує PCIe 6.0, а сертифікація PCI-SIG очікується не раніше кінця 2025 року. Це означає, що навіть у теорії використовувати такі накопичувачі в реальних системах поки що неможливо — не вистачає сумісних чіпсетів, материнських плат та платформ.

Інтерес до демонстрації пов’язаний не лише з рекордною швидкістю. Рішення на базі PCIe 6.0 дозволяють передавати дані між накопичувачами та іншими компонентами безпосередньо без участі центрального процесора, тим самим знижуючи навантаження на систему.

Раніше Micron та Astera Labs вже демонстрували роботу PCIe 6.0 на DesignCon. Тоді вдалося досягти швидкості передачі на рівні 27 ГБ/с. Новий результат 30,25 ГБ/с говорить про стабільний прогрес, але для масового застосування технологія все ще залишається справою майбутнього.