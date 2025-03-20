Монитор Gigabyte MO27U2 оснащен 27″-матрицей QD-OLED 4K 240 Гц

Gigabyte анонсировала игровой монитор MO27U2 QD-OLED, оснащенный 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Новинка ориентирована на геймеров и универсальное использование.

Монитор использует технологию OLED, обеспечивающую насыщенные цвета и глубокий черный цвет. Для улучшения теплоотвода и увеличения срока службы дисплея применяется графеновая термопленка.

MO27U2 поддерживает NVIDIA G-Sync и совместим с видеокартами GeForce RTX 50 Series, работающими с DLSS 4. Время отклика GTG составляет 0,03 мс, что снижает задержку ввода.

Высокая точность цветопередачи подтверждена сертификацией Pantone (delta E ≤ 2), а покрытие цветового пространства DCI-P3 достигает 99%. Монитор также получил сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400 для лучшей контрастности.

Монитор оснащен двумя HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C с Power Delivery, USB 3.2, 3.5 мм разъемом для наушников и встроенными 5-ваттными динамиками. Подставка регулируется по наклону, высоте, повороту и вращению, а также поддерживает крепление VESA.

Дополнительные функции

Tactical Switch 2.0 — позволяет быстро изменять разрешение.

— позволяет быстро изменять разрешение. Ultra Clear — снижает размытие движения.

— снижает размытие движения. Black Equalizer 2.0 — улучшает видимость в темных сценах.

— улучшает видимость в темных сценах. VRR Anti-Flicker — уменьшает мерцание экрана.

— уменьшает мерцание экрана. GIGABYTE OLED Care — защищает дисплей от выгорания.

Gigabyte MO27U2 уже поступил в продажу в США и ЕС. В Штатах его стоимость составляет $682,56, а в Германии — €614,10.