Microsoft Teams сможет дублировать участников конференций с переводом на девять языков

Microsoft представила новую функцию Interpreter для Microsoft Teams, которая позволяет пользователям клонировать свои голоса и переводить речь в реальном времени на девять языков. Это решение направлено на создание более естественного общения в многоязычных командах.

Ключевые особенности функции Interpreter:

Доступные языки: Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, китайский и испанский. Клонирование голоса: Перевод будет воспроизводиться голосом, похожим на оригинальный, чтобы создать более персонализированное общение. Приватность: Microsoft гарантирует, что биометрические данные не сохраняются. Пользователь должен дать согласие на активацию функции, а голосовую симуляцию можно отключить в настройках. Доступность: Опция станет доступна только подписчикам Microsoft 365.

Учитывая опасения о возможных злоупотреблениях (например, мошенничество с использованием дипфейков), Microsoft анонсировала дополнительные меры защиты, включая строгую политику конфиденциальности и контроль доступа.

Функция Interpreter будет запущена в начале 2025 года и станет полезным инструментом для международных встреч, облегчая коммуникацию между участниками с разными языками.

Microsoft выпустила виртуального ассистента для Teams на базе своего ИИ Copilot, он должен будет помогать группе людей эффективнее работать вместе. Team Copilot доступен только для пользователей Microsoft 365 и выйдет в предварительной версии позже в 2024 году.

Ключевые функции Team Copilot, которые, по мнению Microsoft, могут упростить работу во время групповых видеозвонков:

Организатор может пригласить Team Copilot подытожить разговоры в Microsoft Teams. Помощник также будет делать заметки во время обсуждения, а любой участник сможет их отредактировать или удалить по желанию.

На основе разговоров Team Copilot может предложить план дальнейших действий — например, порекомендовать организацию следующей встречи с определенным коллегой или коллективом

Team Copilot, как фасилитатор совещания, может проконтролировать, чтобы на совещании соблюдался тайминг для каждой из тем.

Teams Copilot может общаться с членами команды в чатах, чтобы помочь им достичь определенных целей. Он также может искать и предоставлять по запросу определенные темы из чата, осуществлять поиск в Интернете от имени пользователей, отвечать на вопросы по обсуждению и т. д.

Team Copilot также может выполнять функции проектного менеджера в Planner: создавать и назначать задачи и цели для сотрудников.

Среди других новых функций для Teams Microsoft предложила стенограммы в реальном времени, возможность для организаторов управлять настройками относительно того, кто сможет записывать встречи, живые реакции, шумоподавление, функция «картинка в картинке» для iOS и Android, обмен файлами во время звонка, поддержка команд со слэшами и тому подобное.

К слову и на конференции Google I/O гигант поисковой системы представил «AI Teammate», который подобно Team Copilot, может отвечать на вопросы на основе обсуждений в групповом чате.