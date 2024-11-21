Microsoft Teams сможет дублировать участников конференций с переводом на девять языков21.11.24
Microsoft представила новую функцию Interpreter для Microsoft Teams, которая позволяет пользователям клонировать свои голоса и переводить речь в реальном времени на девять языков. Это решение направлено на создание более естественного общения в многоязычных командах.
Ключевые особенности функции Interpreter:
- Доступные языки: Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, китайский и испанский.
- Клонирование голоса: Перевод будет воспроизводиться голосом, похожим на оригинальный, чтобы создать более персонализированное общение.
- Приватность: Microsoft гарантирует, что биометрические данные не сохраняются. Пользователь должен дать согласие на активацию функции, а голосовую симуляцию можно отключить в настройках.
- Доступность: Опция станет доступна только подписчикам Microsoft 365.
Учитывая опасения о возможных злоупотреблениях (например, мошенничество с использованием дипфейков), Microsoft анонсировала дополнительные меры защиты, включая строгую политику конфиденциальности и контроль доступа.
Функция Interpreter будет запущена в начале 2025 года и станет полезным инструментом для международных встреч, облегчая коммуникацию между участниками с разными языками.
Microsoft выпустила виртуального ассистента для Teams на базе своего ИИ Copilot, он должен будет помогать группе людей эффективнее работать вместе. Team Copilot доступен только для пользователей Microsoft 365 и выйдет в предварительной версии позже в 2024 году.
Ключевые функции Team Copilot, которые, по мнению Microsoft, могут упростить работу во время групповых видеозвонков:
- Организатор может пригласить Team Copilot подытожить разговоры в Microsoft Teams. Помощник также будет делать заметки во время обсуждения, а любой участник сможет их отредактировать или удалить по желанию.
- На основе разговоров Team Copilot может предложить план дальнейших действий — например, порекомендовать организацию следующей встречи с определенным коллегой или коллективом
- Team Copilot, как фасилитатор совещания, может проконтролировать, чтобы на совещании соблюдался тайминг для каждой из тем.
- Teams Copilot может общаться с членами команды в чатах, чтобы помочь им достичь определенных целей. Он также может искать и предоставлять по запросу определенные темы из чата, осуществлять поиск в Интернете от имени пользователей, отвечать на вопросы по обсуждению и т. д.
- Team Copilot также может выполнять функции проектного менеджера в Planner: создавать и назначать задачи и цели для сотрудников.
Среди других новых функций для Teams Microsoft предложила стенограммы в реальном времени, возможность для организаторов управлять настройками относительно того, кто сможет записывать встречи, живые реакции, шумоподавление, функция «картинка в картинке» для iOS и Android, обмен файлами во время звонка, поддержка команд со слэшами и тому подобное.
К слову и на конференции Google I/O гигант поисковой системы представил «AI Teammate», который подобно Team Copilot, может отвечать на вопросы на основе обсуждений в групповом чате.
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