Microsoft добавила в Блокнот проверку правописания и автоисправление ошибок11.07.24
Microsoft начала тестировать новые функции в Блокноте еще в марте, а с сегодняшнего дня они будут доступны для всех пользователей Windows 11 через Microsoft Store.
Теперь в Блокноте появилась функция проверки правописания, которая выделяет слова с ошибками красным цветом. Пользователи могут нажать правой кнопкой мыши на выделенное слово, чтобы увидеть альтернативные предложения. Автоисправление автоматически устраняет незначительные и очевидные орфографические ошибки или опечатки, которые можно отменить вручную.
Новые функции можно отключить в настройках Блокнота или настроить их работу для отдельных расширений файлов (например, только для .txt, но не для файлов .md или .lic). Поскольку Microsoft часто разворачивает обновления постепенно, не все пользователи могут увидеть новые функции сразу.
Стоит отметить, что это не первые обновления для Блокнота в эпоху Windows 11. Программа уже получила интерфейс с вкладками, темный режим и встроенный счетчик символов.
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Microsoft добавила в Блокнот проверку правописания и автоисправление ошибокMicrosoft обновление
Пользователи могут нажать правой кнопкой мыши на выделенное слово, чтобы увидеть альтернативные предложения в тексте Блокнота
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