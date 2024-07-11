Microsoft додала до Блокноту перевірку правопису та автовиправлення помилок

Microsoft почала тестувати нові функції у Блокноті ще у березні, а з сьогоднішнього дня вони будуть доступні всім користувачам Windows 11 через Microsoft Store.

Тепер у Блокноті з’явилася функція перевірки правопису, що виділяє слова з помилками червоним кольором. Користувачі можуть натиснути правою кнопкою миші виділене слово, щоб побачити альтернативні пропозиції. Автовиправлення автоматично усуває незначні та очевидні орфографічні помилки або помилки, які можна скасувати вручну.

Нові функції можна вимкнути в налаштуваннях Блокнота або налаштувати їх роботу для окремих розширень файлів (наприклад, тільки для .txt, але не для .md або .lic). Оскільки Microsoft часто поступово розгортає оновлення, не всі користувачі можуть побачити нові функції відразу.

Це не перші оновлення для Блокнота в епоху Windows 11. Програма вже отримала інтерфейс із вкладками, темний режим і вбудований лічильник символів.