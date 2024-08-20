Купить Microsoft OneDrive придется всем компаниям и учебным заведениям не имеющих активных лицензий на ПО

Microsoft вносит изменения в правила использования сервиса OneDrive для организаций, которые применяют его в рабочих или учебных целях. Теперь компании и учебные заведения будут обязаны оплачивать хранение данных за учетные записи, не имеющие активных лицензий.

С 27 января 2025 года любая учетная запись, оставшаяся без лицензии более 90 дней, будет автоматически заархивирована. Microsoft начнет взимать ежемесячную плату в размере $0,05 за каждый гигабайт хранимых данных. В заархивированном состоянии данные будут недоступны как для администраторов, так и для пользователей, пока организация не начнет оплачивать хранение нелицензированных учетных записей и не внесет плату в размере $0,60 за гигабайт для их повторной активации. Если оплата за хранение прекратится, учетная запись будет удалена в течение 93 дней.

Эти изменения Microsoft объясняет необходимостью повышения безопасности. Компания утверждает, что нелицензированные учетные записи OneDrive могут представлять угрозу безопасности, создавать риски несоответствия стандартам, а также приводить к путанице и дублированию файлов. Нелицензированная учетная запись — это учетная запись, которая не привязана к активной подписке на Microsoft 365 или Office 365. Учетная запись может стать нелицензированной после истечения срока действия лицензии, если она не активирована или не назначена пользователю. Например, если ученик использует OneDrive для школ, и срок действия его лицензии истекает, учетная запись становится нелицензированной.

В таких случаях организация должна удалить учетную запись, но часто этого не происходит, что приводит к возникновению рисков безопасности, на которые указывает Microsoft. Новая политика призвана побудить организации более тщательно управлять учетными записями, чтобы избежать автоматического архивирования и связанных с этим расходов. Предусмотрен льготный период для учетных записей, которые становятся архивными: если организация повторно активирует учетную запись в течение 7 дней, плата за повторную активацию в размере $0,60 за гигабайт взиматься не будет. После архивирования учетную запись можно удалить без предварительной активации, если на нее не распространяются политики сохранения данных. Также возможно продолжительное хранение заархивированных данных при условии оплаты соответствующей комиссии.

С 27 января 2025 года у любой учетной записи, потерявшей лицензию, будет 90 дней до момента её архивирования. Для учетных записей Микрософт, которые утратили лицензию до 26 октября 2024 года, процесс архивирования может начаться в любой момент с конца января до конца марта 2025 года. Это означает, что организациям необходимо заранее решить вопрос с нелицензированными учетными записями. В Центре администрирования SharePoint с 16 августа 2024 года должен стать доступен список таких учетных записей.