Купити Microsoft OneDrive доведеться всім компаніям та навчальним закладам які не мають активних ліцензій на ПЗ

Майкрософт вносить зміни до правил використання сервісу OneDrive для організацій, які застосовують його в робочих або навчальних цілях. Тепер компанії та навчальні заклади будуть зобов’язані оплачувати зберігання даних за облікові записи, які не мають активних ліцензій.

З 27 січня 2025 року будь-який обліковий запис, що залишився без ліцензії більше 90 днів, буде автоматично заархівований. Microsoft почне стягувати щомісячну плату в розмірі $0,05 за кожен гігабайт даних, що зберігаються. У заархівованому стані дані будуть недоступні як для адміністраторів, так і для користувачів, доки організація не почне сплачувати за зберігання неліцензованих облікових записів і не внесе плату в розмірі $0,60 за гігабайт для їх повторної активації. Якщо оплата за зберігання припиниться, обліковий запис буде видалено протягом 93 днів.

Ці зміни Microsoft пояснює необхідністю підвищення безпеки. Компанія стверджує, що неліцензовані облікові записи OneDrive можуть становити загрозу безпеці, створювати ризики невідповідності стандартам, а також призводити до плутанини та дублювання файлів. Неліцензований обліковий запис — це обліковий запис, який не прив’язаний до активної передплати Microsoft 365 або Office 365. Обліковий запис може стати неліцензованим після закінчення терміну дії ліцензії, якщо він не активований або не призначений користувачу. Наприклад, якщо учень використовує OneDrive для шкіл, а термін дії його ліцензії закінчується, обліковий запис стає неліцензованим.

У таких випадках організація повинна видалити обліковий запис, але часто цього не відбувається, що призводить до ризиків безпеки, на які вказує Microsoft. Нова політика покликана спонукати організації більш ретельно керувати обліковими записами, щоб уникнути автоматичного архівування та пов’язаних із цим витрат. Передбачено пільговий період для облікових записів, які стають архівними: якщо організація повторно активує обліковий запис протягом 7 днів, плата за повторну активацію у розмірі $0,60 за гігабайт не стягуватиметься. Після архівування обліковий запис можна видалити без попередньої активації, якщо на нього не поширюються політики збереження даних. Також можливе тривале зберігання заархівованих даних за умови оплати відповідної комісії.

З 27 січня 2025 року будь-який обліковий запис, що втратив ліцензію, матиме 90 днів до моменту його архівування. Для облікових записів Microsoft, які втратили ліцензію до 26 жовтня 2024 року, процес архівування може розпочатися будь-якої миті з кінця січня до кінця березня 2025 року. Це означає, що організаціям необхідно вирішити питання заздалегідь з неліцензованими обліковими записами. У Центрі адміністрування SharePoint з 16 серпня 2024 року має бути доступний список таких облікових записів.