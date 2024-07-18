Карты Google получат обновленный дизайн вкладок на ОС Андроид

В течение 2024 года Google Карт для Андроид тестировали обновленный дизайн, который заменил большинство полноэкранных интерфейсов на более компактные вкладки. Эти вкладки с закругленными углами чаще показывают фоновую карту, делая интерфейс легче и предоставляя больше контекста во время навигации.

Чтобы закрыть такие вкладки, можно нажать кнопку «x» в верхнем правом углу или провести пальцем назад от левого/правого края экрана. С этим обновлением исчезла возможность провести пальцем вверх по панели поиска, чтобы просто увидеть карту.

Еще одно существенное изменение касается поиска маршрутов. Начальный интерфейс с полями для ввода места назначения, выбором способа передвижения и списком недавних мест остался неизменным и все еще занимает весь экран. Однако после ввода пункта назначения, в верхней части экрана появляются только начальное и конечное расположение, а переключатель режима транспортировки для лучшей доступности перенесен вниз.

Google начал тестирование нового дизайна в феврале, но приостановил его, чтобы внести некоторые изменения, и возобновил тестирование в мае. За последние несколько дней обновленный дизайн стал доступным для Android-пользователей стабильной версии (11.136.x) Google Maps. Пока обновление не доступно для iOS.

Ожидается, что в будущем Google Maps упростит нижнюю панель навигации, оставив только три вкладки.