Карти Google отримають оновлений дизайн вкладок на ОС Андроід

Протягом 2024 року Google Карт для Андроїд тестували оновлений дизайн, який замінив більшість повноекранних інтерфейсів більш компактними вкладками. Ці вкладки із закругленими кутами частіше показують фонову карту, роблячи інтерфейс легшим та надаючи більше контексту під час навігації.

Щоб закрити такі вкладки, можна натиснути кнопку “x” у правому верхньому кутку або провести пальцем назад від лівого/правого краю екрана. З цим оновленням зникла можливість провести пальцем вгору на панелі пошуку, щоб просто побачити карту.

Ще одна істотна зміна стосується пошуку маршрутів. Початковий інтерфейс із полями для введення місця призначення, вибором способу пересування та списком недавніх місць залишився незмінним і все ще займає весь екран. Однак після введення пункту призначення у верхній частині екрана з’являються тільки початкове та кінцеве розташування, а перемикач режиму транспортування для кращої доступності перенесений вниз.

Google розпочав тестування нового дизайну у лютому, але призупинив його, щоб внести деякі зміни, та відновив тестування у травні. Останні кілька днів оновлений дизайн став доступним для Android-користувачів стабільної версії (11.136.x) Google Maps. Поки оновлення не доступне для iOS.

Очікується, що в майбутньому Google Maps спростить нижню навігаційну панель, залишивши тільки три вкладки.