Карти Google отримають оновлений дизайн вкладок на ОС Андроід18.07.24
Протягом 2024 року Google Карт для Андроїд тестували оновлений дизайн, який замінив більшість повноекранних інтерфейсів більш компактними вкладками. Ці вкладки із закругленими кутами частіше показують фонову карту, роблячи інтерфейс легшим та надаючи більше контексту під час навігації.
Щоб закрити такі вкладки, можна натиснути кнопку “x” у правому верхньому кутку або провести пальцем назад від лівого/правого краю екрана. З цим оновленням зникла можливість провести пальцем вгору на панелі пошуку, щоб просто побачити карту.
Ще одна істотна зміна стосується пошуку маршрутів. Початковий інтерфейс із полями для введення місця призначення, вибором способу пересування та списком недавніх місць залишився незмінним і все ще займає весь екран. Однак після введення пункту призначення у верхній частині екрана з’являються тільки початкове та кінцеве розташування, а перемикач режиму транспортування для кращої доступності перенесений вниз.
Google розпочав тестування нового дизайну у лютому, але призупинив його, щоб внести деякі зміни, та відновив тестування у травні. Останні кілька днів оновлений дизайн став доступним для Android-користувачів стабільної версії (11.136.x) Google Maps. Поки оновлення не доступне для iOS.
Очікується, що в майбутньому Google Maps спростить нижню навігаційну панель, залишивши тільки три вкладки.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Купити зарядну станцію дешево сьогодні вже складно. Але якщо потреба критична, яку все-таки вибрати?
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Карти Google отримають оновлений дизайн вкладок на ОС АндроідGoogle навігація оновлення
Google розпочав тестування нового дизайну у лютому, але призупинив його, щоб внести деякі зміни, та відновив тестування у травні. Останні кілька днів оновлений дизайн став доступним для Android-користувачів стабільної версії Google Maps
ШІ Microsoft Copilot у One Note зможе розпізнавати нерозбірливий почеркMicrosoft штучний інтелект
Microsoft активно працює над значним оновленням для штучного інтелекту Copilot у програмі OneNote, яка дозволить йому розпізнавати рукописний текст, покращувати його, відповідати на запитання щодо тексту і навіть створювати списки справ.