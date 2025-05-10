Как смотреть Android Show на конференции Google I/O 202510.05.25
До старта ежегодной конференции Google I/O, назначенной на 20 мая, Google проведет отдельное мероприятие, полностью посвященное экосистеме Android. Android Show: I/O Edition состоится 13 мая и, по сути, станет прологом к основной презентации.
Шоу начнется в 13:00 по восточному времени США (20:00 по Киеву) и будет доступно на официальном YouTube-канале Android. Хотя трансляция будет в записи, видео останется на странице, так что его можно будет посмотреть позже.
Ожидается, что в фокусе Android Show окажется Android 16 — будущая версия мобильной операционной системы. В числе нововведений — переработанный интерфейс, измененная панель уведомлений, поддержка Live Activities для отображения актуальных событий на экране и новая функция Desktop Mode, похожая на Samsung DeX. Также в сеть на короткое время попала информация о Material 3 Expressive — визуальном обновлении, которое Google, по-видимому, готовит к релизу.
Основная часть Google I/O стартует 20 мая в амфитеатре Shoreline в Маунтин-Вью, неподалеку от штаб-квартиры компании. В программе — обновления по поиску, Workspace и проекту Gemini, который, судя по всему, станет центральной темой. Не исключены и анонсы, касающиеся Android XR и экспериментальных инициатив вроде Project Astra.
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