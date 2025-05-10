08.05.25
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
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gta vi

GTA VI, несомненно, самая ожидаемая игра индустрии. В YouTube ее трейлеры смотрят десятки миллионов за 12 часов, а Книга рекордов Гиннесса не успевает регистрировать рекордные цифры.