Исследование: Геймеры больше смотрят видео геймплея, чем играют сами09.12.24
Согласно отчету MIDiA Research, геймеры проводят больше времени, просматривая видео и трансляции об играх, чем играя в них. Среднестатистический игрок тратит 7,4 часа на игры в течение недели, но 8,5 часов — на просмотр контента об играх на платформах типа Twitch и YouTube.
Это свидетельствует о значительном неиспользованном потенциале для разработчиков и издателей игр, которые могли бы интегрировать создание видеоконтента в собственные экосистемы. Например, только 24% игроков на ПК и консолях и 48% совершающих покупки в играх смотрят такой контент хотя бы раз в месяц. Это создает простор для привлечения большей аудитории и монетизации.
Аналитик MIDiA Рис Эллиотт отмечает, что издателям следует изменить свое отношение к видеоконтенту, рассматривая его не только как инструмент маркетинга, но и как способ получения прибыли. В настоящее время большая часть доходов от видеоконтента поступает сторонним платформам, что лишает издателей дополнительных возможностей для заработка. Интеграция видеоконтента в игровые экосистемы может не только повысить доход, но и укрепить взаимодействие с аудиторией.
Steam запустил публичный доступ для функции Game Recording, которая теперь доступна всем пользователям платформы. Эта функция позволяет записывать игровой процесс в фоновом режиме, а также предоставляет простые инструменты для редактирования и обмена видеороликами.
Основные особенности:
- Фоновая запись: Запись игрового процесса автоматически осуществляется до 120 минут. Также поддерживается ручная активация записи с помощью горячей клавиши (по умолчанию Ctrl + F11).
- Редактор видео: Встроенный простой редактор позволяет добавлять пользовательские метки и индикаторы в видео, чтобы отметить важные моменты, например, битвы с боссами.
- Экспорт видео: Видео можно экспортировать в формате MP4. Есть несколько профилей качества записи, хотя глубоких настроек нет.
- Совместимость: Функция работает с видеокартами GeForce и Radeon, которые поддерживают аппаратное кодирование видео, а также с Steam Deck.В системах без современных GPU кодирование будет выполняться центральным процессором.
- Менеджер контента: Для управления скриншотами и видео будет доступен специальный менеджер.
Эта функция поможет пользователям Steam легко записывать и делиться яркими игровыми моментами с друзьями или в соцсетях.
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