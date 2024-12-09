Дослідження: Геймери більше дивляться відео геймплею, ніж грають самі09.12.24
Згідно зі звітом MIDiA Research, геймери проводять більше часу, переглядаючи відео та трансляції про ігри, ніж граючи в них. Середньостатистичний гравець витрачає 7,4 години на ігри протягом тижня, але 8,5 годин на перегляд контенту про ігри на платформах типу Twitch і YouTube.
Це свідчить про значний невикористаний потенціал для розробників та видавців ігор, які могли б інтегрувати створення відеоконтенту у власні екосистеми. Наприклад, тільки 24% гравців на ПК і консолях і 48% покупців в іграх дивляться такий контент хоча б раз на місяць. Це створює простір для залучення більшої аудиторії та монетизації.
Аналітик MIDiA Рис Елліотт зазначає, що видавцям слід змінити своє ставлення до відеоконтенту, розглядаючи його не лише як інструмент маркетингу, а й як спосіб отримання прибутку. В даний час більшість доходів від відеоконтенту надходить стороннім платформам, що позбавляє видавців додаткових можливостей для заробітку. Інтеграція відеоконтенту до ігрових екосистем може не тільки підвищити дохід, а й зміцнити взаємодію з аудиторією.
Steam запустив публічний доступ для функціїGame Recording, яка тепер доступна всім користувачам платформи. Ця функція дозволяє записувати ігровий процес у фоновому режимі, а також надає прості інструменти для редагування та обміну відео.
Основні особливості:
- Фоновий запис: Запис ігрового процесу автоматично здійснюється до 120 хвилин. Також підтримується ручна активація запису за допомогою гарячої клавіші (за замовчуванням Ctrl+F11).
- Редактор відео: Вбудований простий редактор дозволяє додавати мітки та індикатори у відео, щоб відзначити важливі моменти, наприклад, битви з босами.
- Експорт відео: Відео можна експортувати у форматі MP4. Є кілька профілів якості запису, хоча глибоких налаштувань немає.
- Сумісність: Функція працює з відеокартами GeForce та Radeon, які підтримують апаратне кодування відео, а також зі Steam Deck.У системах без сучасних GPU кодування буде виконуватись центральним процесором.
- Менеджер контенту: Для керування скріншотами та відео буде доступний спеціальний менеджер.
Ця функція допоможе користувачам Steam легко записувати та ділитися яскравими ігровими моментами з друзями чи в соцмережах.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001): лід та потужність
Acer Nitro V 14 ANV14-61 виглядає елегантно, незважаючи на ігрову приналежність. Хороший екран, процесор та відеокарта достатньої продуктивності. Що ще у ньому цікавого?
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Дослідження: Геймери більше дивляться відео геймплею, ніж грають самі дослідження ігри
Середньостатистичний гравець витрачає 7,4 години на ігри протягом тижня, але 8,5 годин на перегляд контенту про ігри на платформах типу Twitch і YouTube.
Китай заборонив експорт до США матеріалів необхідних виробництва електроніки та зброї Китай
Китай посилив експортні обмеження у відповідь на санкції США, запроваджені проти 140 китайських компаній, пов’язаних із виробництвом електроніки
Китай заборонив експорт до США матеріалів необхідних виробництва електроніки та зброї
WhatsApp тільки зараз перестане працювати на старих iPhone 6, iPhone 6 Plus та iPhone 5S
Новий топовий чіп Qualcomm підвищить ціну флагманських смартфонів
Lenovo ThinkPad T14s 2024 Ryzen Edition з AMD AI 7 Pro коштує $1375
Монітор LG UltraFine 27US550-W із технологією Super Resolution+ має покриття 90% DCI-P3
Стали відомі системні вимоги Indiana Jones and the Great Circle
У Google Maps відображатимуться події з Waze
Стали відомі системні вимоги гри Delta Force – вбивці Battlefield
Розумні NPC повернуться до STALKER 2: Heart of Chornobyl пізніше
Представлені Redmi Watch 5 з автономністю 24 дні та навушники Buds 6 Pro c підтримкою кодека LHDC Lossless
Смартфон Realme V60 має захист IP69 та швидку зарядку 45 Вт