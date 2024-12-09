Дослідження: Геймери більше дивляться відео геймплею, ніж грають самі

Згідно зі звітом MIDiA Research, геймери проводять більше часу, переглядаючи відео та трансляції про ігри, ніж граючи в них. Середньостатистичний гравець витрачає 7,4 години на ігри протягом тижня, але 8,5 годин на перегляд контенту про ігри на платформах типу Twitch і YouTube.

Це свідчить про значний невикористаний потенціал для розробників та видавців ігор, які могли б інтегрувати створення відеоконтенту у власні екосистеми. Наприклад, тільки 24% гравців на ПК і консолях і 48% покупців в іграх дивляться такий контент хоча б раз на місяць. Це створює простір для залучення більшої аудиторії та монетизації.

Аналітик MIDiA Рис Елліотт зазначає, що видавцям слід змінити своє ставлення до відеоконтенту, розглядаючи його не лише як інструмент маркетингу, а й як спосіб отримання прибутку. В даний час більшість доходів від відеоконтенту надходить стороннім платформам, що позбавляє видавців додаткових можливостей для заробітку. Інтеграція відеоконтенту до ігрових екосистем може не тільки підвищити дохід, а й зміцнити взаємодію з аудиторією.

Steam запустив публічний доступ для функціїGame Recording, яка тепер доступна всім користувачам платформи. Ця функція дозволяє записувати ігровий процес у фоновому режимі, а також надає прості інструменти для редагування та обміну відео.

Основні особливості:

Фоновий запис : Запис ігрового процесу автоматично здійснюється до 120 хвилин. Також підтримується ручна активація запису за допомогою гарячої клавіші (за замовчуванням Ctrl+F11).

: Запис ігрового процесу автоматично здійснюється до 120 хвилин. Також підтримується ручна активація запису за допомогою гарячої клавіші (за замовчуванням Ctrl+F11). Редактор відео : Вбудований простий редактор дозволяє додавати мітки та індикатори у відео, щоб відзначити важливі моменти, наприклад, битви з босами.

: Вбудований простий редактор дозволяє додавати мітки та індикатори у відео, щоб відзначити важливі моменти, наприклад, битви з босами. Експорт відео : Відео можна експортувати у форматі MP4. Є кілька профілів якості запису, хоча глибоких налаштувань немає.

: Відео можна експортувати у форматі MP4. Є кілька профілів якості запису, хоча глибоких налаштувань немає. Сумісність : Функція працює з відеокартами GeForce та Radeon, які підтримують апаратне кодування відео, а також зі Steam Deck. У системах без сучасних GPU кодування буде виконуватись центральним процесором.

: Функція працює з відеокартами GeForce та Radeon, які підтримують апаратне кодування відео, а також зі Steam Deck. У системах без сучасних GPU кодування буде виконуватись центральним процесором. Менеджер контенту: Для керування скріншотами та відео буде доступний спеціальний менеджер.

Ця функція допоможе користувачам Steam легко записувати та ділитися яскравими ігровими моментами з друзями чи в соцмережах.