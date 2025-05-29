IBM уволила 8000 работников из-за ИИ, но уже через год — наняла еще больше29.05.25
В 2023 году IBM, одна из старейших технологических компаний в мире, объявила о сокращении почти 8000 сотрудников. Решение было связано с планами автоматизировать ряд внутренних процессов с помощью искусственного интеллекта. Однако спустя год стратегия привела к неожиданному результату: численность персонала компании вновь выросла и превысила показатели до увольнений.
Сокращения затронули в первую очередь службы поддержки, где планировалось автоматизировать до 30% повторяющихся задач, а также отделы по работе с персоналом, для которых уровень автоматизации должен был достичь 94%. В последнем случае IBM внедрила ИИ-платформу AskHR, которая взяла на себя задачи, связанные с отпусками, расчетом зарплаты и документооборотом.
По итогам 2024 года AskHR обработал 11,5 миллиона запросов, а индекс удовлетворенности пользователей (NPS) вырос с -35 до +74. По оценкам IBM, благодаря ИИ-системе удалось сократить издержки на сумму около 3,5 млрд долларов в более чем 70 направлениях бизнеса.
Неожиданным оказался и другой эффект: высвобождение ресурсов позволило компании перераспределить их в пользу новых проектов и направлений, в результате чего начался активный найм специалистов. Как отметил генеральный директор IBM Арвинд Кришна в интервью Wall Street Journal, автоматизация открыла возможности для инвестиций в другие сферы, что и стало причиной роста штата.
По словам Кришны, наибольшее расширение затронуло должности, требующие критического мышления и межличностного взаимодействия — это инженеры-программисты, специалисты по продажам и маркетологи. Таким образом, несмотря на сокращения рутинных позиций, компания начала формировать новые роли, для которых ИИ пока не способен служить полноценной заменой.
Схожий подход наблюдается и у других технологических корпораций. Microsoft ранее сократила около 6000 сотрудников, главным образом среди разработчиков, параллельно с тем, как в компании усиливается использование ИИ при написании кода. Гендиректор Сатья Наделла заявил, что более 25% кода в Microsoft уже создаётся при участии ИИ, и выразил стремление довести эту долю до 50%.
По оценке Всемирного экономического форума, автоматизация может привести к исчезновению порядка 92 миллионов рабочих мест к 2030 году. Однако одновременно с этим ожидается появление новых профессий, масштаб и точное количество которых пока не прогнозируются.
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Неожиданным оказался и другой эффект: высвобождение ресурсов позволило IBM перераспределить их в пользу новых проектов и направлений
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